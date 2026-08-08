4 oameni, printre care un copil de trei ani, au fost uciși în urma unui nou atac aerian lansat de Rusia asupra Ucrainei. Armata rusă a lovit în timpul nopții Kievul și regiunea capitalei cu drone și șase rachete balistice, provocând incendii și distrugeri. La rândul său, Ucraina susține că a atacat două rafinării din Rusia și alte 12 nave ale așa-numitei „flote din umbră”, folosite pentru exportul petrolului rusesc.

Noaptea a început cu atacuri masive asupra Kievului și a mai multor regiuni ucrainene. Drone și șase rachete balistice au lovit capitala, unde au izbucnit incendii la clădiri, garaje și un rezervor de combustibil. În regiunea Kiev, în satul Puhivka, o casă a fost distrusă complet.

Trei persoane din aceeași familie – un bunic, o bunică și nepotul lor de doar trei ani au murit în bombardament. Părinții copilului, fratele său de 15 ani și un vecin care a venit să-i ajute au fost răniți.

Președintele Volodimir Zelenski a transmis condoleanțe familiilor victimelor și a cerut din nou aliaților occidentali să accelereze livrările de sisteme de apărare antiaeriană și rachete interceptoare pentru Patriot, SAMP/T, NASAMS și HAWK. Liderul ucrainean a afirmat că întârzierile în livrări costă vieți omenești și a cerut sancțiuni suplimentare împotriva Rusiei.

Volodimir ZELENSKI, PREȘEDINTELE UCRAINEI: „Avem nevoie urgentă de rachete PAC-2 și PAC-3 pentru sistemele Patriot și de alte rachete pentru apărarea antiaeriană. Este nevoie de decizii politice în Statele Unite, în Europa și în țările G7.”

Sub atac s-au aflat și regiunile Harikov, Sumî, Dnipropetrovsk, Zaporojie, Odesa, Herson, Nikolaev și Poltava. Potrivit Forțelor Aeriene Ucrainene, Rusia a lansat în timpul nopții 151 de drone și șase rachete balistice. Ucraina afirmă că 135 de drone au fost doborâte sau neutralizate, însă niciuna dintre rachetele balistice nu a fost interceptată din cauza deficitului de rachete pentru sistemele Patriot.

În același timp, Ucraina și-a continuat atacurile asupra infrastructurii energetice ruse. Statul Major de la Kiev afirmă că dronele au lovit rafinăriile Iliski, din regiunea Krasnodar, și Syzran, din regiunea Samara, unde au izbucnit incendii.

Moscova confirmă atacurile și incendiile, însă susține că acestea au fost provocate de resturile dronelor interceptate și anunță mai multe persoane rănite. Serviciul de Securitate al Ucrainei mai anunță că, între 1 și 8 august, dronele navale au avariat încă 12 nave ale așa-numitei „flote din umbră” a Rusiei, folosită pentru transportul petrolului în pofida sancțiunilor occidentale.