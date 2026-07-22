Președintele ucrainean Volodimir Zelenski l-a demis, marți seară, pe comandantul suprem al armatei Ucrainei, Oleksandr Sîrski, la doar câteva zile după demiterea ministru al Apărării, Mihailo Fedorov, decizie care a declanșat proteste de stradă în țară. Comandantul forţelor interarme, generalul Mihailo Drapatîi, a fost numit comandant şef al armatei.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunţat marţi seară demisia comandantului şef al armatei ucrainene, generalul Oleksandr Sîrski, transmit AFP şi Reuters, citate de Agerpres.

„Am decis că noul comandant-şef al Forţelor Armate ale Ucrainei va fi Mihail Drapatii. Împreună cu Mihailo, Evgheni Hmara şi Pavlo Palisa, am stabilit cum trebuie reorganizată structura Statului Major General al Forţelor Armate ale Ucrainei”, a anunţat Volodimir Zelenski, transmite știrileprotv.ro.

„Este un fapt că Oleksandr Sîrski a asigurat succesele Ucrainei în apărarea Kievului, în operaţiunea ofensivă de la Harkov şi în operaţiunea de la Kursk. S-a parcurs un drum semnificativ, apărarea Ucrainei continuă, iar fiecare soldat merită un tratament demn. Le sunt recunoscător lui Oleksandr Sîrski şi fiecărui soldat al nostru pentru poziţiile puternice ale Ucrainei pe front”, a adăugat preşedintele ucrainean.

Demiterea generalului Sîrski intervine după şase zile de proteste cauzate de demiterea ministrului Apărării, Mihailo Fedorov, care intrase în conflict cu Sîrski.

În discursul său de seară, Zelenski a precizat că i-a oferit fostului ministru al Apărării, Mihailo Fedorov - a cărui demitere surprinzătoare a declanşat o criză politică - un „post demn” pentru a coordona componenta tehnologică a statului, scrie News.ro.

„Dacă am jignit pe cineva: Mihailo Fedorov, îmi pare rău. Pot fi dur”

Şeful armatei ucrainene, Oleksandr Sîrski, a respins sugestiile privind o dispută personală cu fostul ministru al Apărării, Mihailo Fedorov, afirmând că dezacordurile din politica militară nu ar trebui să distragă atenţia de la războiul Ucrainei cu Rusia. „Nu sunt în război cu ministerul. Sunt în război cu Rusia”, a scris Sîrski într-un articol de opinie.

Comandantul-şef Oleksandr Sîrski a făcut aceste declaraţii după ce Mîhailo Fedorov a fost demis şi l-a acuzat public că se opune reformelor promovate de Ministerul Apărării şi că alimentează diviziunile din cadrul armatei. În plus, demiterea lui Fedorov, cel mai popular ministru al Ucrainei, a dat naştere la proteste.

„Ucraina este mai mare decât Fedorov, Sîrski şi oricare dintre noi”, a scris Sîrski într-un articol în Militarni, o publicaţie a armatei, avertizând că împărţirea oamenilor în tabere rivale ar distrage atenţia de la războiul împotriva Rusiei.

Sîrski s-a declarat surprins că relaţia sa cu Fedorov a fost prezentată ca un conflict personal, descriind-o, în schimb, ca o relaţie profesională marcată de dezacorduri între comandamentul militar şi Ministerul Apărării.

De asemenea, el şi-a cerut aparent scuze, scriind: „Dacă am jignit pe cineva: Mihailo Albertovici Fedorov, îmi pare rău. Pot fi dur.”

Declaraţiile au urmat demiterii lui Mîhailo Fedorov din funcţia de ministru al apărării.

În articol, Sîrski a abordat pe scurt dezacordurile cu privire la strategia militară, drone, personal, contracte, mobilizare şi plăţile soldaţilor.

El a susţinut că dronele sunt vitale, dar nu pot înlocui artileria, apărarea aeriană şi alte capacităţi de luptă.

De asemenea, el a negat că Statul Major General este în conflict cu Ministerul Apărării şi a dat asigurări că va coopera cu oricine va fi numit să-l conducă. „Nu sunt în război cu ministerul. Sunt în război cu Rusia”, a scris Sîrski. „Statul Major General nu s-a opus niciodată ministerului: am colaborat şi vom colabora cu orice ministru numit de stat. Pentru că în armată nu se alege pe cine să serveşti. În armată se execută ordinele şi se face treabă. Şi se face cu calitate”, continuă comandantul armatei ucrainene.

„Munca mea este războiul. Strategia, frontul, oamenii. Cu asta mă ocup şi de asta mă voi ocupa în continuare. De preferinţă fără interviuri şi articole de opinie”, a punctat el, aparent deranjat că a trebuit să iasă public cu aceste clarificări. „Ucraina este mai mare decât orice nume. Şi Ucraina va rezista dacă fiecare îşi va face treaba la locul său”, conchide Sîrski.