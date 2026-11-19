Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat joi că omologul său american, Donald Trump, a greșit când a discutat între patru ochi cu președintele rus Vladimir Putin, fără participarea Ucrainei. Liderul de la Kiev a susținut că Statele Unite și China ar putea forța Moscova să pună capăt războiului dacă și-ar folosi influența economică, scrie Kyiv Post.

Într-un interviu exclusiv acordat la Kiev corespondentului NBC News Richard Engel, Zelenski a spus că Trump și președintele chinez Xi Jinping au suficientă influență pentru a-l opri pe Putin prin sancțiuni coordonate și restricții comerciale împotriva Rusiei.

Declarațiile au fost făcute înaintea summitului de joi, 19 noiembrie, de la Shenzhen, în China, unde Trump, Putin și Xi ar urma să discute despre războiul Rusiei împotriva Ucrainei, în absența reprezentanților Kievului și ai statelor europene.

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Zelenski a subliniat și că deciziile care privesc Ucraina și Europa trebuie luate cu participarea acestora, a relatat Kyiv Post.

În opinia lui Zelenski, Statele Unite și China ar putea determina Moscova să accepte o încetare a focului prin impunerea de sancțiuni sau chiar prin amenințarea cu astfel de măsuri.

Dacă Washingtonul și Beijingul ar lua asemenea măsuri împotriva Rusiei, „războiul s-ar încheia”, a spus Zelenski.

El a susținut că Trump și Xi au „suficientă putere pentru a-l opri pe Putin” și că ar putea face acest lucru în cadrul unei singure întâlniri.

Întrebat dacă lipsa unei asemenea presiuni ar indica o lipsă de voință politică, Zelenski a răspuns: „Exact asta înseamnă.”

Zelenski respinge justificarea Moscovei pentru invadarea Ucrainei

Zelenski a respins și una dintre justificările invocate de Kremlin pentru invazie, potrivit căreia Rusia ar fi intervenit pentru a-i proteja pe ucrainenii rusofoni de presupuse persecuții.

La aproape cinci ani de la începutul invaziei pe scară largă, forțele ruse continuă să bombardeze orașe ucrainene, inclusiv localități cu populație majoritar rusofonă. Aceste atacuri contrazic justificarea invocată de Moscova.

„Au susținut mereu că au venit în Ucraina ca să îi protejeze pe vorbitorii de rusă”, a spus Zelenski.

Kremlinul a invocat în repetate rânduri presupusa persecutare a rusofonilor și acuzații de „nazism” în Ucraina pentru a justifica invazia. Kievul a respins aceste afirmații, pe care le consideră pretexte fabricate pentru cucerirea de teritorii.

Zelenski, întrebat despre amenințările la adresa vieții sale: „Sunt președinte și fac ceea ce trebuie să fac”

Președintele ucrainean a vorbit și despre amenințările la adresa vieții sale. El a recunoscut că riscul unor tentative de asasinat din partea Rusiei persistă, dar a spus că teama nu îi poate dicta modul în care își exercită mandatul.

Richard Engel l-a întrebat dacă se teme că Putin l-ar putea viza personal, mai ales în contextul în care forțele ucrainene și-au intensificat atacurile cu rază lungă de acțiune pe teritoriul Rusiei.

Jurnalistul a făcut referire la informații potrivit cărora Putin ar fi ridicat o interdicție de a-l viza direct pe Zelenski. Informațiile nu au fost confirmate independent.

Zelenski a spus că ia în calcul această posibilitate.

El a explicat că ucrainenii luptă știind că și-ar putea pierde viața apărându-și țara. „Trăim și luptăm știind că putem muri apărându-ne țara și viitorul copiilor și al nepoților noștri”, a spus Zelenski.

Engel l-a întrebat apoi direct dacă ar fi dispus să moară pentru Ucraina. În răspunsul său, Zelenski a pus accentul pe îndatoririle sale de președinte. „Ne facem treaba, luptăm și facem ceea ce trebuie să facem”, a declarat el. „Sunt președinte și fac ceea ce trebuie să fac.”

Liderul ucrainean a afirmat că agenți ruși au pregătit în trecut mai multe tentative de asasinat împotriva sa.

El s-a arătat sceptic că o nouă tentativă ar reuși, dar a spus că a primit în repetate rânduri avertismente de la serviciile de informații și de la echipa sa de protecție și că a aflat despre unele amenințări din presă.

Responsabilii cu securitatea i-au cerut uneori să își schimbe deplasările, programul și rutina zilnică pentru a reduce riscul, scrie antena3.ro.