Securitatea navigației în Marea Neagră a ajuns în centrul discuțiilor internaționale, pe fondul atacurilor asupra navelor comerciale. Statele Unite spun că tot mai multe țări susțin un armistițiu limitat, care să protejeze transportul cerealelor și al resurselor energetice. La rândul lor, Volodimir Zelenski și Recep Tayyip Erdogan au convenit să lucreze la un nou coridor pentru exportul cerealelor și au discutat despre reluarea negocierilor de pace.

La Istanbul, Volodimir Zelenski și Recep Tayyip Erdogan au discutat despre securitatea Mării Negre și despre posibilitatea reluării negocierilor dintre Ucraina, Statele Unite și Rusia. Cei doi au convenit să lucreze la un nou coridor pentru transportul cerealelor, astfel încât navele comerciale să poată circula în siguranță. Erdogan a condamnat atacurile asupra vaselor civile, indiferent de partea care le comite, și a cerut oprirea lor.

Volodimir ZELENSKI, PREŞEDINTELE UCRAINEI: „Statele noastre sunt aliați naturali în multe domenii: în cel al apărării, în industria de apărare și în industrie. Sunt convins că această cooperare se va extinde. Pregătim proiecte industriale comune și alte proiecte economice.”

Recem TAYYIP ERDOGAN, PREȘEDINTELE TURCIEI: „Este evident că atacurile asupra navelor civile și acțiunile care ar putea amplifica tensiunile în Marea Neagră nu sunt în beneficiul nimănui. Nu putem accepta în niciun fel aceste atacuri, indiferent de cine sunt comise și indiferent de justificările invocate.”

În paralel, la reuniunea G20 din Atlanta, secretarul de Stat american Marco Rubio a anunțat că Washingtonul analizează propunerile Turciei și Indiei pentru un armistițiu maritim limitat. Acesta ar presupune oprirea atacurilor asupra navelor care transportă cereale și, în anumite cazuri, energie.

Marco RUBIO, SECRETARUL AMERICAN DE STAT: „Cred că există un interes tot mai mare din partea comunității internaționale de a juca rolul de garant și/sau facilitator al unui eventual acord care să permită acest lucru, având în vedere amenințarea pe care o reprezintă atacurile nu doar pentru sectorul energetic, ci mai ales pentru transportul alimentelor și al cerealelor. Ne-am dori să ajungem la un asemenea acord. Acesta nu ar rezolva războiul, dar ar rezolva cel puțin un aspect concret al acestuia.”

Marea Neagră a devenit una dintre cele mai periculoase rute maritime din lume, în urma numeroaselor atacuri din ultimele luni, potrivit specialiștilor. De la începutul anului, aici au fost lovite de drone în jur de 570 de nave, iar peste 40 de oameni au murit. Adică mai mulți marinari decât pe orice altă întindere de apă, spun reprezentanții Organizației Maritime Internaționale. Pare greu de crezut, dar numărul atacurilor și al morților este mult mai mare decât în Strâmtoarea Ormuz, una dintre zonele de conflict cele mai afectate, confirmă aceiași oficiali.