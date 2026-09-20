Vreme mohorâtă, dar fără ploi în Republica Moldova: meteorologii prognozează până la 25 de grade în sudul țării. Câte grade vor fi la Chișinău

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Vreme mohorâtă în toată țara, dar fără ploi. Meteorologii prognozează pentru duminică cer noros și temperaturi de până la 25 de grade Celsius în sudul Republicii Moldova. În capitală, maximele vor ajunge la 23 de grade. Tatiana Demian În cursul nopții, în nord se așteaptă 13 grade, ziua termometrele vor indica 21 de grade. În centru, noaptea se prognozează 14 grade, iar maxima zilei va fi de 22 de grade. În sud, noaptea se așteaptă 17 grade, ziua termometrele vor indica 25 de grade. În capitală, minima va fi de 16 grade, ziua se așteaptă 23 de grade. În următoarele zile vremea nu se va schimba esențial. Marți, în schimb, se prevede o scădere bruscă a temperaturii.