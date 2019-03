Jasmin, despre masina de lux pe care si-a cumparat-o: "Chiar credeti ca pana l-am intalnit pe Ilan Sor, cu 8 ani in urma, conduceam un "zaporojet" " - FOTO

Jasmin: "Cu invidie, presa incearca sa-mi numere banii din buzunar. Au scris ca port o rochie de pe AliExpress si ca ea costa 3.000 de ruble rusesti pe urma ca mi-am procurat un Bentley, hotarati-va va rog.

Ce tine de Bentley - da, anul trecut mi-am schimbat masina mea mai veche pe un Bentley, dar nu unul din aur. Şi nu soţul meu mi-a dat maşina asta! Păi, domnilor din mass-media, de fapt, încercaţi cel puţin să vă gândiţi la realitate.

Sunt un artist care a fost pe scenă de 20 de ani, chiar credeţi că înainte de a-mi întâlni soţul acum 8 ani, cu un Zaporozhets ? Am avut o maşină scumpă pe care am vanduto si am cumpărat alta, care este problema?'





Jasmin, sotia lui Ilan Sor, care este condamnat la 7 ani si jumatate de inchisoare in dosarul fraudelor de la BEM, si-ar fi cumparat un Bentley in valoare de peste jumatate de milion de dolari. Despre asta scrie presa rusa, dupa ce interpreta ar fi fost vazuta cu noul sau bolid de lux la inmormantarea cantaretei Iulia Nacealova.