Rezultatele finale ale sesiunii de bază a examenului național de bacalaureat 2026 au fost publicate vineri, 3 iulie, în toate centrele de bacalaureat. După examinarea contestațiilor, numărul candidaților care au încheiat examenul cu media generală 10 a crescut de la 85 la 114.

Totodată, încă 258 de candidați au promovat examenul în urma reevaluării lucrărilor, iar rata totală de promovare a ajuns la 76,81%, potrivit Ministerului Educației și Cercetării. Instituția precizează că este al treilea an consecutiv în care acest indicator înregistrează o creștere.

În total, 14.162 de candidați au promovat examenul național de bacalaureat din cei 18.437 admiși în sesiunea de bază. Dintre aceștia, 10.991 sunt absolvenți ai liceelor, 2.311 provin din colegii și centre de excelență, 129 sunt candidați din universități, 331 au susținut examenul în regim de externat, iar 400 sunt candidați restanțieri din sesiunile anterioare.

Când va avea loc sesiunea suplimentară

Pentru candidații care nu au promovat sau nu au participat la sesiunea de bază, sesiunea suplimentară a examenului național de bacalaureat va avea loc în perioada 13–20 iulie 2026. Rezultatele preliminare vor fi afișate pe 23 iulie, iar cele finale, după soluționarea contestațiilor, vor fi publicate pe 28 iulie.

Rezultate mai bune la Bacalaureat în 2026

Pe 25 iunie, ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, a declarat că un număr record de 85 de elevi au obținut media 10 pe linie la examenul național de bacalaureat 2026, în timp ce rata generală de promovare, după sesiunea de bază, a crescut pentru al treilea an consecutiv, ajungând la 75,4%.

Rata de promovare a crescut

Datele arată că 90,76% dintre absolvenții de liceu au promovat examenul de bacalaureat din prima încercare, în creștere față de 89,63% în 2025. Din cei 11.887 de liceeni admiși, 10.789 au obținut note de promovare.

Și în cazul candidaților din colegii și centre de excelență se atestă o creștere, rata de promovare ajungând la 57,82%, față de 54,39% anul trecut. În rândul restanțierilor din sesiunile anterioare, 21,42% au promovat examenul, comparativ cu 16,18% în 2025.

Câți candidați au susținut în total examenul de Bacalaureat

Per total, înainte de examinarea contestațiilor, au promovat 13.904 candidați, adică 75,41% din total, față de 72,36% în anul precedent.

Nota medie a candidaților promovați a crescut de la 7,17 în 2024 la 7,38 în 2026.

Citeste si : Rezultate mai bune la Bacalaureat în 2026: Număr record de elevi cu media 10, iar rata de promovare crește pentru al treilea an consecutiv. Detaliile ministrului Educației - VIDEO