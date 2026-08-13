Un total de 130 de drumuri locale au fost reparate în cadrul Programului „Europa este aproape”, investițiile ajungând la 436 de milioane de lei. Banii provin atât din bugetul de stat, cât și din contribuțiile autorităților publice locale.

Din suma totală, aproximativ 404 milioane de lei au fost alocate de Guvern, în timp ce primăriile au contribuit cu circa 32 de milioane de lei pentru realizarea proiectelor.

353 de proiecte aprobate pentru finanțare

Cele 130 de proiecte deja finalizate fac parte dintr-un total de 353 de proiecte aprobate pentru finanțare în cadrul Programului „Europa este aproape”.

Lucrările continuă în mai multe localități din țară. Potrivit datelor prezentate, 186 de proiecte sunt în proces de execuție, alte 30 de proiecte se află în etapa de pregătire pentru începerea lucrărilor, iar 7 proiecte sunt în procedură de achiziții publice.

Investiții pentru infrastructura locală

Programul urmărește modernizarea infrastructurii rutiere locale și îmbunătățirea accesului locuitorilor la drumuri mai sigure și mai bine întreținute.

Autoritățile susțin că investițiile realizate în comun de Guvern și administrațiile publice locale contribuie la dezvoltarea infrastructurii din localități și la îmbunătățirea condițiilor de deplasare pentru cetățeni.