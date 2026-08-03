O grupare suspectată că distribuia pe Telegram imagini și înregistrări video cu caracter intim, fără acordul persoanelor vizate, a intrat în vizorul organelor de drept. Potrivit anchetatorilor, materialele cu caracter privat erau publicate pe un canal de Telegram, iar administratorii acestuia ar fi obținut bani de la utilizatori pentru acces.

Investigațiile au stabilit că persoanele implicate ar fi perceput o taxă de 15 euro pentru ca utilizatorii să poată vizualiza conținutul distribuit.

Polițiștii au identificat un suspect care ar fi fost responsabil de încasarea banilor și de acordarea accesului la canal.

Telefoane, tabletă și carduri bancare, ridicate în urma perchezițiilor

În urma perchezițiilor efectuate la domiciliul bărbatului, organele de drept au ridicat mai multe dispozitive și obiecte care ar putea avea legătură cu activitatea ilegală: telefoane mobile, o tabletă și carduri bancare.

Suspectul a fost reținut pentru 72 de ore și este cercetat penal pentru încălcarea inviolabilității vieții personale.

Ancheta continuă, iar suspectul riscă până la doi ani de închisoare

Poliția și procurorii continuă investigațiile pentru stabilirea tuturor persoanelor implicate și a circumstanțelor în care au fost distribuite materialele.

Conform legislației, persoana găsită vinovată ar putea primi o amendă de până la 42.500 de lei, muncă neremunerată în folosul comunității sau închisoare de până la 2 ani.