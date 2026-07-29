Un incendiu a izbucnit într-un lan de grâu la Telenești, în timp ce se efectuau lucrări de recoltare. Focul a distrus 15 hectare de grâu și 7 hectare de miriște, iar alte aproximativ 25 de hectare de cultură au fost salvate.

Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, apelul la 112 a fost înregistrat în după-amiaza zilei de 28 iulie, la ora 15:04, după ce un incendiu a izbucnit într-un lan de grâu din apropierea satului Mândrești. Focul a cuprins un teren cu o suprafață totală de aproximativ 40 de hectare, în timp ce pe acesta se efectuau lucrări de recoltare.

La locul incendiului au intervenit trei echipaje de pompieri, iar acesta a fost lichidat la ora 17:29.

În urma arderii, au fost afectate 15 hectare de grâu și 7 hectare de miriște. Alte aproximativ 25 de hectare de grâu au fost salvate.

Cauza izbucnirii incendiului și prejudiciul material urmează să fie stabilite de specialiști.

Măsuri de prevenire a incendiilor în perioada recoltării cerealelor

În perioada lucrărilor agricole, autoritățile recomandă verificarea tehnică a utilajelor înainte de utilizare și dotarea acestora cu stingătoare funcționale. Combinele și tractoarele trebuie curățate periodic de resturile vegetale, iar lucrările nu trebuie efectuate cu echipamente care prezintă defecțiuni tehnice sau scurgeri de carburanți.

Totodată, este interzisă folosirea focului deschis și fumatul în apropierea lanurilor de cereale, a miriștilor și a terenurilor agricole. În cazul izbucnirii unui incendiu, oamenii sunt îndemnați să apeleze Serviciul 112.