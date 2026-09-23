Directorul unei școli auto din Chișinău și un intermediar au fost reținuți în această dimineață într-un dosar de trafic de influență. Aceștia ar fi cerut și primit bani de la un candidat pentru eliberarea ilegală a unui permis de conducere pentru categoria „B”.

Potrivit Procuraturii Anticorupție, cei doi bănuiți ar fi pretins și primit de la candidat 1 500 de euro susținând că ar avea influență asupra membrilor Comisiei de examinare de la Agenția Servicii Publice și că i-ar putea determina pe examinatori să îi asigure candidatului calificativul „admis” la probele teoretică și practică ale examenului auto.

În urma perchezițiilor efectuate la domiciliile și în mașinile celor doi, precum și la sediul școlii auto, au fost ridicate probe relevante pentru cauza penală.

Atât directorul, cât și intermediarul au fost plasați în izolatorul Centrului Național Anticorupție pentru 72 de ore.