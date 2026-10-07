Patru bărbați din Dondușeni, Ialoveni și Râbnița au fost condamnați la 16, 17 și 20 de ani de închisoare pentru exploatarea sexuală a șapte adolescente și implicarea altor nouă tinere în prostituție. Victimele erau atrase cu promisiunea unor câștiguri mari, însă banii primiți de la clienți ajungeau la membrii grupului.

Potrivit PCCOCS, faptele au avut loc în 2021, la Chișinău. Victimele erau atrase cu promisiunea că vor câștiga bani mulți. Bărbații le găseau locuințe, le duceau la clienți și publicau anunțuri pe o platformă online.

Printre victime erau adolescente de la 14 ani. Uneia dintre ele i s-ar fi promis că va câștiga suficient pentru a-și cumpăra o mașină.În realitate, banii primiți de la clienți erau luați de membrii grupului. Fetele primeau, în medie, doar 200 de lei pe zi.

Erau „amendate” dacă nu aduceau suficienți bani

Potrivit PCCOCS, victimele trebuiau să aducă grupului câteva mii de lei pe zi. Dacă întârziau la întâlniri cu clienții sau nu respectau regulile impuse, erau „amendate” cu 50 până la 100 de euro.

Pentru a le intimida, liderul grupului le chema uneori în pădure sau în cimitir.

Amenințate cu pistolul

În toamna anului 2021, după ce poliția a început ancheta, liderul grupului le-a amenințat pe victime cu un pistol.

Un alt condamnat se afla în apropiere cu două hârlețe și le amenința că fiecare își va „săpa propria groapă”.

Alți membri ai grupului, deja condamnați

În același dosar, un alt membru al grupului a fost condamnat la 19 ani de închisoare. În 2022, a fost condamnat și fratele liderului grupului.

Trei dintre cei patru bărbați condamnați acum au fost dați în căutare. Pentru bărbatul condamnat la 16 ani, instanța a dispus arestarea.