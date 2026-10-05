Violența în familie continuă să fie o problemă gravă în Republica Moldova. În perioada 2–4 octombrie, Poliția a fost sesizată în 166 de cazuri de violență în familie. Organele de drept spun că au intervenit în fiecare situație și au dispus măsuri pentru protejarea victimelor și documentarea faptelor.

În urma intervențiilor, polițiștii au emis 71 de ordine de restricție de urgență. Acestea sunt aplicate pentru a proteja victimele și pentru a preveni noi acte de violență.

Totuși, măsurile nu au fost respectate în toate cazurile. Poliția a întocmit 8 procese-verbale pentru încălcarea ordinelor de restricție de urgență.

Și ordonanțele de protecție au fost încălcate

În alte situații, instanțele de judecată au emis 4 ordonanțe de protecție pentru victimele violenței în familie. Polițiștii au documentat ulterior și două cazuri în care aceste ordonanțe au fost încălcate.

De asemenea, organele de drept au întocmit un proces-verbal pentru acte de violență între membrii familiei, în urma cărora victimele s-au ales cu vătămări neînsemnate.

Poliția: „Nu tolera violența. Cere ajutor”

Autoritățile îndeamnă persoanele care se află în pericol să nu ignore actele de violență și să solicite ajutor cât mai repede. În cazul unui pericol imediat, victimele sau martorii pot suna la 112.

Pentru sprijin și consiliere poate fi apelată și linia de încredere 0 800 88 008.