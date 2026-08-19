Un bărbat este cercetat de ofițerii Centrului Național Anticorupție , în comun cu procurorii Procuraturii Anticorupției, într-un dosar de trafic de influență. Acesta ar fi pretins și primit bani de la un alt bărbat pentru a determina persoane publice să îl scape de răspundere penală.

Potrivit CNA, în luna ianuarie 2025, bărbatul ar fi pretins și primit 17 500 de euro de la denunțător, susținând că ar avea influență asupra unor persoane publice și persoane cu demnitate publică și că le-ar putea determina să adopte o decizie favorabilă în vederea eliberării acestuia de răspundere penală în cadrul unui dosar penal.

Astăzi, bărbatul a fost reținut pentru 72 de ore și plasat în izolatorul CNA. Urmărirea penală continuă pentru stabilirea tuturor cauzelor faptei și identificarea tuturor persoanelor implicate.

Orice persoană se prezumă a fi nevinovată până la pronunțarea unei decizii definitive și irevocabile de judecată.