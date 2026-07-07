Un bărbat a fost reținut pentru 72 de ore de ofițerii Centrului Național Anticorupție, fiind suspectat că ar fi cerut 20 de mii de euro pentru a influența o decizie de eliberare din detenție a unui condamnat pentru viol.

Potrivit CNA, persoana ar fi promis unei rude a condamnatului că are influență asupra unor judecători și că îi poate determina să adopte o hotărâre favorabilă.

Banii ar fi fost primiți în mai multe tranșe, atât în lei moldovenești, cât și în valută străină.

În cadrul acțiunilor de urmărire penală, ofițerii CNA, în comun cu procurorii Procuraturii Anticorupție, au efectuat percheziții la domiciliul bănuitului.

Suspectul a fost reținut pentru 72 de ore și plasat în izolatorul CNA.

Investigațiile pe caz continuă.