20 de școli din Republica Moldova vor fi renovate și transformate în instituții moderne de învățământ cu sprijinul Băncii Europene de Investiții. Parlamentul a ratificat contractul de finanțare prin care țara va beneficia de un împrumut de 40 de milioane de euro, fonduri care vor fi utilizate pentru reabilitarea infrastructurii școlare și îmbunătățirea condițiilor de studiu.

Instituțiile selectate fac parte din rețeaua celor 90 de școli-model dezvoltate de Ministerul Educației și Cercetării și urmează să devină centre educaționale regionale, dotate la standarde moderne.

Valoarea totală a investițiilor va ajunge la 50 de milioane de euro, după ce proiectul va beneficia și de un grant european de două milioane de euro și de o cofinanțare de opt milioane de euro din partea Republicii Moldova, prin Mecanismul de Reformă și Creștere susținut de Uniunea Europeană.

Lucrările vor începe în anul 2027 și vor include eficientizarea energetică a clădirilor, renovarea sălilor de clasă și a laboratoarelor, modernizarea infrastructurii digitale, instalarea sistemelor de securitate și integrarea soluțiilor de energie regenerabilă, pentru a crea un mediu educațional mai sigur, mai accesibil și adaptat cerințelor actuale.

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