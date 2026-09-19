23 de moldoveni au parcurs pe motociclete unul dintre cele mai spectaculoase și dificile trasee din Himalaya. Timp de zece zile au înfruntat ploi, alunecări de teren, drumuri dificile, aer rarefiat, căzături și chiar probleme de sănătate. Iar după toate greutățile au ajuns la destinație cu o lecție importantă: limitele sunt, de multe ori, doar în mintea noastră.

Andrei RĂILEANU, MANAGER COMPANIE: „O să îmi amintesc mereu luminile motocicletelor din spatele meu. Coloana din spate. Și locurile sălbatice pe care le-am văzut și am înțeles că natura, planeta e atât de puțin explorată.”

Aventura a durat 10 zile, a adunat 23 de moldoveni și același scop – să cucerească lanțul muntos Himalaya pe motociclete.

Mihail IOVV, OM DE AFACERI: „E un punct de destinație care era în planul meu de viață.”

Mihai GRIȚCO, INGINER PROGRAMATOR: „A fost o întrebare de genul ”Calule, vrei orz? Hai!”. Munții sunt o pasiune mare pentru noi, am vrut să-i vedem într-un alt mod.”

Igor PILTOV, DISTRIBUITOR ÎNTR-O COMPANIE: „E plăcerea de a savura, să vezi Himalaya, Taj Mahal. Ce ai văzut până acum nu mai poate fi luat în considerație, e o mare frumusețe.”

Svetlana ULANOVA, PILOT DE AVION: „Priveliștea, atmosfera, o senzație specială. Culoarea cerului în tandem cu munții, care poate nu au vegetație.”

Vadim DOLINSCHI, ANTREPRENOR: „Nicio cameră nu poate reda.”

Elena TOPALÎ, ANGAJAT ÎN DOMENIUL IT: „Oamenii cu care am mers sunt cu caracter, nu se opresc în fața greutăților, cel mai important, după o zi grea, cu îngheț, căzături, ei făceau glume, zâmbeau.”

Printre participanți au fost antreprenori, piloți, oameni din IT și pasionați de motociclete. Unii nu se cunoșteau înainte de expediție, dar au ajuns să se bazeze unii pe alții. Elena și Mihai sunt doi soți care au parcurs traseul pe aceeași motocicletă.

Elena TOPALÎ, ANGAJAT ÎN DOMENIUL IT: „Tu, ca pasageri nu poți contrala nimic, decât să ai încredere totală în cel de alături.”

„Eu i-am promis că o aduc vie înapoi.”

Parteneri de călătorie au devenit Igor Piltov și Mihail Iov, cel din urmă conduce o motocicletă de aproape 40 de ani. Ambii au avut de învățat unul de la celălalt.

„Doar îl certam că merge prea repede.

Cum să gândești în unele momente, să fii calm, eu sunt mai tânăr, mai vulcanic.”

Călătoria nu a fost însă deloc ușoară. Traseul a alternat între asfalt, pietriș și drumuri de munte, iar vremea s-a schimbat de la o extremă la alta.

Svetlana ULANOVA, PILOT DE AVION: „De la +30 până la zero grade în aceeași zi.”

Vadim DOLINSCHI, ANTREPRENOR: „A fost murdar, alunecări, pietre, am căzut, ne-am ridicat.05.33- Cum te relaxezi, pierzi controlul. Doar norocul te poate salva de urmări fatale.”

Mihail IOVV, OM DE AFACERI: „Două zile am condus doar pe ploaie.”

„100 de km îi făceam și timp de patru ore.”

Andrei RĂILEANU, MANAGER COMPANIE: „Cea mai mare provocare a fost când am avut patru zile de febră. India este o țară care îți oferă emoții puternice. Munții Himalaya nu iară greșelile, oamenii slabi.”

Dar toate greutățile păreau să dispară în fața peisajelor.

Elena TOPALÎ, ANGAJAT ÎN DOMENIUL IT: „De la peisaje verzi, cu râuri, văi, munții și treci la munți de piatră, de parcă s-a tras o linie. Fiecare porțiune, eu ca pasager au reușit să admir toată această frumusețe.”

Pentru cei 23 de motocicliști, expediția nu s-a încheiat însă odată cu coborârea din munți. Spun că au plecat din Himalaya cu mai multă încredere în propriile forțe și cu o altă perspectivă asupra vieții.

Svetlana ULANOVA: „Pentru mine, am înțeles că dacă dorești multe lucruri, le poți realiza.”

Vadim DOLINSCHI: „Îmi oferă forță, că limitele mele sunt nelimitate, fără granițe. Oamenii se schimbă datorită itinerarului, condițiilor grele. Și începi să ai încredere în tine, îți găsești forța interioară.”

Iar întorși acasă, spun că au început să privească altfel nu doar munții pe care i-au cucerit, ci și locul de unde au plecat.

Igor PILTOV: „După ce revii în Moldova, realizezi că e o țară extraordinară. Sunt care nu prețuiesc cum noi trăim, noi trăim în rai.”