În ajunul celui mai sângeros atentat terorist din istoria lumii, ambasada Statelor Unite comemorează tragedia printr-o expoziție fotografică. Inaugurarea a avut loc astăzi, în Grădina Publică din capitală, fiind expuse în total 30 de fotografii. Acestea surprind haosul după impactul devastator, momentele de teroare și de durere.

Natalia GÎNGA, REPORTER PRO TV: „Cele 30 de tablouri-fotografii, care au fost realizate de fotografii din acea perioadă, imediat după ce au fost atacate turnurile gemene și Pentagonul, prezintă momente de panică și haos din clipele care au urmat. De asemenea, în poze putem vedea cum au intervenit autoritățile și echipele de salvatori pentru a salva victimele, dar și cum tragedia din 11 septembrie 2001 a ajuns cap de afiș în toată lumea.”

Deși de la atacul terorist, care a luat viața a 3000 de persoane, s-a scurs un sfert de secol, oamenii își amintesc de el de parcă s-ar fi produs ieri.

„Este o expoziție fenomenală. Este un moment de amintire profundă, pentru că acum 25 de ani știm și ne amintim de acestă zi, 11 septembrie.”

„Noi trebuie să amintim oamenilor despre ce s-a îmtâmplat atunci și de ce trebuie să ne ferim.”

„Durerea oamenilor, suferința a lăsat urme în sufletele noastre. Este extraordinar, pentru că așa ne amintim trecutul, ca să învățăm.”

Expoziția fotografică a fost inaugurată de reprezentanții Ambasadei Statelor Unite la Chișinău.

Nick PIETROWICH, ÎNSĂRCINAT CU AFACERI, AMBASADA SUA ÎN MD: „A fost o tragedie pentru întreaga lume civilizată, iar pentru poporul meu a fost foarte dificil. Acest eveniment a fost o reamintire neplăcută despre faptul că terorismul nu cunoaște granițe.”

Expoziții similare urmează a fi inaugurate și în alte parcuri din capitală, cu suportul Ambasadei SUA la Chișinău, dar și a primăriei.

Pe 11 septembrie 2001, patru avioane de pasageri au fost deturnate de membri ai rețelei teroriste Al-Qaida. Două dintre aeronave au lovit turnurile gemene World Trade Center din New York, un al treilea s-a prăbușit peste Pentagon, iar al patrulea s-a prăbușit în Pennsylvania. Atacurile au provocat moartea a aproape 3000 de oameni. Alții peste 6000 au fost răniți.