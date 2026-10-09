Consiliul Concurenței a amendat 27 de întreprinderi cu aproximativ 95 de milioane de lei pentru că și-ar fi coordonat ofertele la licitațiile organizate de Administrația de Stat a Drumurilor în perioada 2019–2020. Companiile ar fi făcut schimb de informații sensibile și și-ar fi împărțit procedurile de achiziție, în loc să concureze între ele pentru obținerea contractelor.

Potrivit investigației, licitațiile vizate au fost organizate pentru lucrări de reparație, reabilitare și întreținere a drumurilor, finanțate din Fondul Rutier. Companiile nu și-ar fi stabilit independent strategiile de participare și conținutul ofertelor, ceea ce ar fi afectat concurența reală.

Valoarea contractelor atribuite în cadrul procedurilor în care au fost constatate ofertele trucate se ridică la aproximativ 1,75 miliarde de lei. Acestea reprezintă cel puțin 47% din valoarea totală a contractelor de reabilitare a drumurilor încheiate de ASD în perioada 2019–2020.

Consiliul Concurenței susține că astfel de practici pot afecta utilizarea banilor publici. În acest caz, lipsa unei concurențe reale ar fi limitat posibilitatea de a obține economii care ar fi permis realizarea unui volum mai mare de lucrări de infrastructură rutieră.

La stabilirea amenzilor, autoritatea a luat în calcul și circumstanțe atenuante. Șapte întreprinderi au recunoscut total sau parțial încălcările și au beneficiat de reduceri ale sancțiunilor, conform legislației în domeniul concurenței.

Companiile sancționate pot contesta decizia în termen de 30 de zile de la recepționarea acesteia.