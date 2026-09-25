29 de arbori, tăiați ilegal la Pererîta: prejudiciul adus mediului depășește 22 de mii de lei - FOTO

Inspectoratul pentru Protecția Mediului / Arbori tăiați

Un total de 29 de salcâmi au fost tăiați ilegal în comuna Pererîta, raionul Briceni. Arborii au fost depistați de inspectorii de mediu în urma unor verificări pe un teren administrat de autoritățile locale. Tatiana Demian Potrivit Inspectoratului pentru Protecția Mediului, prejudiciul cauzat mediului în urma acestei fapte a fost estimat la 22.340 de lei. Persoanele bănuite de comiterea faptei au fost identificate. Cazul este investigat în comun de inspectorii de mediu și polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Briceni. Inspectoratul pentru Protecția Mediului reamintește că tăierea ilegală a arborilor reprezintă o încălcare a legislației privind protecția mediului și atrage răspundere conform prevederilor legale. Arbori tăiați/ Inspectoratul pentru Protecția Mediului