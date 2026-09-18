Sâmbătă, 31 de localități din Republica Moldova își vor sărbători hramul. Pentru ca manifestările să se desfășoare în siguranță, polițiștii vor fi la datorie și vor asigura ordinea publică în localitățile unde vor avea loc evenimentele.

Organele de drept le recomandă celor care vor participa la manifestări să fie atenți și să respecte următoarele reguli de siguranță:

Nu urcați la volan dacă ați consumat alcool;

Respectați regulile de circulație și conduceți prudent;

Manifestați respect față de cei din jur și păstrați liniștea publică;

Nu participați la evenimente publice având asupra dumneavoastră arme sau alte obiecte periculoase;

Supravegheați bunurile personale și evitați să le lăsați nesupravegheate;

Aveți grijă de copii și nu îi pierdeți din vedere.

Poliția precizează că, în cazul în care sunt observate situații care pot pune în pericol siguranța persoanelor sau ordinea publică, cetățenii trebuie să apeleze imediat 112.