Un eveniment privat organizat într-un local din orașul Florești s-a încheiat cu îmbolnăvirea a 32 de persoane. Cazul de toxiinfecție alimentară este investigat de autoritățile sanitare, iar analizele de laborator au confirmat prezența bacteriei Salmonella Enteritidis la șase dintre persoanele afectate.

Potrivit ANSP, toxiinfecția alimentară a fost înregistrată în rândul participanților la un eveniment privat desfășurat într-un local din Florești. În total, 32 de persoane au fost afectate, iar investigațiile epidemiologice și de laborator continuă pentru a stabili circumstanțele exacte ale îmbolnăvirilor.

La șase dintre persoanele bolnave, testele de laborator au identificat Salmonella Enteritidis, o bacterie care poate provoca simptome precum diaree, vărsături, febră, greață și dureri abdominale.

Autoritățile urmează să stabilească sursa contaminării și condițiile în care au fost preparate, păstrate și servite alimentele consumate la eveniment.

Aproape 500 de cazuri de boli diareice acute într-o singură săptămână

Cazul de la Florești vine în contextul unei creșteri a numărului de îmbolnăviri prin boli diareice acute. În perioada 21–27 septembrie, în Republica Moldova au fost raportate 483 de cazuri, cele mai multe fiind înregistrate în rândul copiilor.

ANSP monitorizează săptămânal evoluția situației epidemiologice în perioada mai–septembrie, pentru a identifica rapid eventualele creșteri și pentru a putea interveni în cazul apariției unor focare.

ANSP recomandă atenție sporită la alimente și igienă

Specialiștii recomandă spălarea mâinilor cu apă și săpun înainte de prepararea și consumul alimentelor, dar și după folosirea toaletei. Fructele și legumele trebuie spălate bine înainte de consum, iar alimentele crude trebuie păstrate separat de cele gata pentru consum.

De asemenea, autoritățile recomandă evitarea produselor expirate sau cumpărate din surse neautorizate și consumul alimentelor preparate termic și păstrate în condiții corespunzătoare.

Persoanele care prezintă greață, vărsături, diaree, febră sau dureri abdominale după consumul unor alimente sunt îndemnate să solicite cât mai rapid asistență medicală.