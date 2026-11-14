33 de mii de puieți de plop au fost plantați astăzi pe o suprafață de 40 de hectare, în lunca râului Prut, în apropierea satului Pogănești, raionul Hîncești. La acțiune au participat aproximativ 2.000 de persoane, printre care membri ai Guvernului, angajați ai instituțiilor publice și voluntari.

Evenimentul a fost organizat în cadrul campaniei naționale de împădurire „Generația Pădurii – Toamna 2026”, care are drept scop extinderea suprafețelor împădurite și protejarea mediului.

2.000 de oameni au pus umărul la plantarea puieților

Participanții au plantat puieți de plop pe un teren de 40 de hectare din lunca Prutului. Arborii urmează să contribuie la protejarea solului, îmbunătățirea calității aerului și conservarea biodiversității.

Potrivit ministrului Mediului, Gheorghe Hajder, acțiuni similare au fost organizate simultan în alte 80 de locații din țară. Campania va continua în toate raioanele, pe terenurile pregătite pentru împădurire.

Pe lângă copaci, au fost colectate și mii de haine pentru oamenii nevoiași

Acțiunea de la Pogănești a avut și o componentă socială. În parteneriat cu organizația CONCORDIA, participanții au fost îndemnați să aducă haine și încălțăminte curate, aflate în stare bună, care vor fi donate persoanelor aflate în dificultate.

Astfel, pe lângă cei 33 de mii de puieți plantați, mii de articole vestimentare vor ajunge la oamenii care au nevoie de ajutor.

Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, le-a mulțumit tuturor voluntarilor și partenerilor care s-au implicat în organizarea evenimentului și a subliniat că protejarea naturii și grija față de oameni pot merge mână în mână.

Hajder/ Ministerul Mediului

33 mii de puieți plantați/ Ministerul Mediului

33 mii de puieți plantați/ Ministerul Mediului