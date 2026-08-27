Imnul Republicii Moldova a răsunat astăzi în toate colțurile țării, iar din nord până în sud, localitățile au îmbrăcat haine de sărbătoare. La Bălți, Căușeni, Soroca și Cimișlia, cei 35 de ani de independență au fost marcați prin depuneri de flori, parade, momente solemne, muzică și dansuri.

La Bălți, Ziua Independenței a început pe acorduri de fanfară, urmate de depuneri de flori la Monumentul lui Ștefan cel Mare și Sfânt. A urmat un dans pregătit de copii, pe ritmuri pop-folk.

Din programul artistic nu au lipsit nici piesele patriotice.

Momentul culminant a fost parada, la care au participat reprezentanți ai structurilor de forță, organizați în șase plutoane.

„Este o stare de libertate pe care o apreciem și pe care ne străduim să o avem și mai departe.”

„27 august în primul rând este independența, independența de a vorbi, independența de a ne exprima și de a ne dezvolta.”

La Căușeni, localnicii, împreună cu veteranii și angajații structurilor de forță, au mărșăluit pe străzile orașului, după care au depus flori.

Nu a lipsit nici momentul artistic oferit de Fanfara „Valentin Luchianov”, dar nici dansurile și interpretările unor piese patriotice.

Iar la Cimișlia, pe lângă tradiționala depunere de flori, au fost proiectate imagini de la adoptarea și semnarea Declarației de Independență a Republicii Moldova din 27 august 1991.

Gheorghe Balaban, veteran al războiului de pe Nistru spune că nu poate vorbi despre independență fără emoție și lacrimi în ochi.

Gheorghe BALABAN, VETERAN AL RĂZBOIULUI DIN TRANSNISTRIA: „Am să spun două cuvinte, ce înseamnă independență. Independența s-a început pentru pacea, unitatea, libertatea Republicii Moldova.”

Au sărbători Ziua Independenței și locuitorii orașului Soroca. La Palatul de Cultură a fost organizat un concert, dar și o expoziție de obiecte tradiționale.