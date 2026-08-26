Torenți de apă și noroi au făcut ravagii miercuri în Nepal, unde cel puțin 95 de persoane au murit, iar 384 de turiști și călători sunt dați dispăruți. Viiturile au măturat case, drumuri și poduri, iar de cealaltă parte a frontierei, în Tibet, autoritățile chineze se tem de „numeroase victime”. Imagini difuzate de poliția nepaleză surprind momentul în care apele revărsate ies din matca râului și distrug totul în cale.

UPDATE 17:10 Numărul morților a crescut la 95, a declarat poliția din Nepal, potrivit Reuters.

Ministerul Turismului a oferit, de asemenea, o actualizare, anunțând că 341 de străini sunt dispăruți, transmite antena3.ro.

UPDATE 16:15 Numărul morților din Nepal a crescut la cel puțin 31.

Alte câteva sute de persoane sunt date dispărute, pe măsură ce eforturile de căutare și salvare se intensifică.

Presa de stat chineză a avertizat anterior despre „victime majore” în Tibet, dar până în prezent nu au fost publicate cifre oficiale privind victimele.

UPDATE 14:55 Postul de televiziune de stat chinez CCTV relatează că s-au înregistrat „victime numeroase” în urma unei alunecări de teren care a avut loc într-un centru comercial situat pe partea tibetană a frontierei comune.

Președintele Chinei, Xi Jinping, solicită eforturi „totale” de căutare a persoanelor dispărute, precum și sisteme mai eficiente de monitorizare și de avertizare timpurie pentru a preveni dezastre secundare.

De asemenea, guvernul chinez a dat instrucțiuni personalului să se deplaseze în Tibet, teritoriu controlat de China, pentru misiuni de căutare și salvare.

Un purtător de cuvânt al armatei din Nepal afirmă că, până în prezent, au fost salvați 88 de supraviețuitori, iar trupele încearcă să mai salveze încă 115 persoane din satul Mailung.

Rajaram Basnet a declarat pentru BBC că au fost mobilizate 15 elicoptere pentru operațiunile de căutare și salvare.

Ministerul Afacerilor Interne din Nepal afirmă că inundațiile au provocat pagube la centrala hidroelectrică Trishuli.

UPDATE 14:15 Cel puțin 17 persoane au murit potrivit poliției locale din provincia Bagmati din Nepal. Se așteaptă ca numărul victimelor să crească, deoarece sute de persoane sunt încă date dispărute.

Potrivit autorităților, în prezent se „lucrează pentru a verifica locul și starea de siguranță a celor care călătoresc prin regiune”. Inundațiile au lovit miercuri dimineața în Rasuwa, la nord de capitala Nepalului, Kathmandu.

Inundațiile ar fi fost provocate de un cutremur care a declanșat o alunecare de teren de proporții, care a blocat râul Bhote Koshi, potrivit ministrului de externe al Nepalului, Shishir Khanal, scrie CNN.

„Astăzi, la ora 8:37 dimineața, a avut loc un cutremur, iar ca urmare a acestuia s-a produs o alunecare de teren de mari proporții, care a blocat râul, ceea ce pare să fi provocat inundația”, a declarat Khanal în cadrul unei ședințe la Camera Reprezentanților.

Serviciul Geologic al Statelor Unite, care înregistrează cutremurele la nivel mondial, a înregistrat un cutremur cu magnitudinea de 4,4 în regiune, la aceeași oră menționată de Khanal.

Municipalitatea Rasuwa din Nepal se întinde de la poalele muntelui Himalaya până la granița cu China, unde vârfurile de peste 7.000 de metri domină orizontul. Sate răsfirate, cu clădiri din cărămizi de lut sau piatră, presară creste și dealuri, alături de terase cultivate cu porumb și orz.

Trecătorile montane sau punctele deosebit de periculoase de-a lungul drumurilor sale sinuoase sunt marcate de altare budiste și șiruri de steaguri de rugăciune. Este nevoie de aproximativ 5-6 ore cu mașina pentru a ajunge la capitala Nepalului, Kathmandu, de la granița cu China.

Regiunea găzduiește aproximativ 50.000 de locuitori. În nord, Parcul Național Langtang este o destinație populară pentru iubitorii de drumeții, iar Gosaikunda, un lac alpin sacru situat la peste 4.300 de metri altitudine, este un important loc de pelerinaj pentru hinduși. Regiunea găzduiește, de asemenea, mai multe proiecte hidroenergetice care exploatează râurile sale cu debit rapid.

Râul Bhote Koshi curge din China în Nepal, adesea prin chei adânci, și este popular printre pasionații de rafting pe ape rapide. Acesta traversează Nepalul și se varsă, în cele din urmă, în Gange, în India.

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