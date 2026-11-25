Captură impresionantă la frontiera româno-moldovenească. 48.000 de cartușe letale, care urmau să ajungă în Republica Moldova, au fost descoperite într-un microbuz oprit la Albița. Șoferul nu avea documentele necesare pentru transportul muniției și nici escorta obligatorie a jandarmilor.

Incidentul a fost înregistrat luni, 24 noiembrie, în jurul orei 00:10. La Punctul de Trecere a Frontierei Albița, din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Iași, s-a prezentat pentru control un cetățean moldovean de 54 de ani, aflat la volanul unui microbuz înmatriculat în Republica Moldova.

În urma verificării documentelor, polițiștii de frontieră au stabilit că autovehiculul transporta mai multe categorii de mărfuri din România spre Republica Moldova, printre care și muniție încărcată dintr-un depozit aflat pe teritoriul României.

Cele 48.000 de cartușe au fost indisponibilizate

Oamenii legii au constatat că transportul nu era însoțit de avizul de tranzit eliberat de Poliția de Frontieră Română și nici nu avea escorta jandarmilor, obligatorie în astfel de situații, potrivit prevederilor legale.

Întreaga cantitate de muniție, respectiv 48.000 de cartușe letale, a fost indisponibilizată.

Polițiștii au inițiat cercetări pentru nerespectarea regimului armelor și munițiilor. Ulterior, dosarul urmează să fie preluat de Serviciul Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vaslui, anunță Poliția de Frontieră Română.

Cartușe/ Poliția de Frontieră română