Patru persoane au fost reținute, fiind suspectate că făceau parte dintr-o rețea care colecta bani pentru grupări criminale din penitenciare și din afara acestora. În urma perchezițiilor au fost ridicate peste 360 de mii de lei. În această schemă au fost implicați și angajați ai penitenciarelor.

Potrivit PCCOCS, banii erau colectați lunar de la persoane din rețeaua criminală din închisoare și erau folosiți pentru întreținerea deținuților, dar și pentru cumpărarea de telefoane, droguri, alcool și organizarea de jocuri de noroc în penitenciare, inclusiv pentru mituirea unor angajați.

Percheziții în penitenciare

După circa 50 de percheziții efectuate la Chișinău și în penitenciarele din Bălți și Soroca, trei persoane au fost prinse în flagrant în timp ce transmiteau bani și substanțe interzise, iar ulterior a fost reținută și cea de-a patra persoană.

Printre cei vizați se află și un bărbat căutat de Interpol, condamnat anterior în Uniunea Europeană, precum și doi angajați ai Penitenciarului Soroca, suspectați că au ajutat gruparea.

Au fost ridicate peste 300.000 de lei, 2.800 de euro, 100 de dolari, telefoane mobile, droguri și alte obiecte interzise.

Cei patru se află în izolator, iar ancheta este în desfășurare.

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