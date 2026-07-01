Luna iulie va aduce temperaturi peste valorile normale și un deficit de precipitații în cea mai mare parte a Republicii Moldova, potrivit prognozei meteorologice de lungă durată publicate de IP „Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu”.

Specialiștii estimează că temperatura medie lunară a aerului va depăși valorile climatologice specifice perioadei, care se situează, în mod obișnuit, între +20 și +22 de grade Celsius.

În același timp, cantitatea precipitațiilor va fi sub media multianuală, ceea ce înseamnă că luna iulie ar putea fi mai secetoasă decât în mod normal. În această perioadă, norma climatologică a precipitațiilor este cuprinsă între 50 și 95 de milimetri.

Prognoza a fost elaborată în baza analizelor sinoptice și climatice realizate de meteorologi, precum și a informațiilor furnizate de mai multe centre internaționale de prognoză.

Cod Galben valabil până pe 2 iulie

Astăzi, meteorologii au emis cod galben de caniculă, în mare parte în centrul Republicii Moldova. Vom avea temperaturi de până la 34 de grade, iar avertizarea va fi valabilă pe parcursul zilei de joi, 2 iulie.

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Republica Moldova, sub Cod Portocaliu și Roșu de caniculă

Țara noastră a fost sub val extrem de caniculă, în ultimele zile. Temperaturile în sudul țării au indicat 41 de grade, iar căldura a afectat populația, dar și drumurile din țară. În mai multe raioane au fost instalate corturi anticaniculă, unde oamenilor li s-a oferit apă, dar și ajutor medical în caz de necesitate.

Recomandările specialiștilor

În contextul valului de caniculă, specialiștii recomandă populației să evite expunerea la soare în intervalul orelor de vârf, să consume suficiente lichide, să poarte haine lejere și deschise la culoare și să limiteze efortul fizic desfășurat în aer liber. O atenție sporită trebuie acordată copiilor, persoanelor în vârstă și celor care suferă de afecțiuni cronice.