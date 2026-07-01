Fostul premier Dorin Recean a venit cu prima reacție publică după controversele legate de numirea sa în Consiliul de administrație al MoldATSA. Acesta a respins acuzațiile potrivit cărora ar avea legături cu compania aeriană Polaris, susținând că toate bunurile și interesele sale sunt declarate la Autoritatea Națională de Integritate, și a anunțat că își va încheia mandatul la MoldATSA la sfârșitul lunii august, odată cu finalizarea planului de restructurare a întreprinderii.

„Acuzațiile false capătă proporții fanteziste în ultima perioadă, anume pentru ca oamenii să pună la îndoială orice și pe oricine, să nu mai distingă adevărul și, respectiv, să fie slăbită încrederea în societatea noastră”, a afirmat Recean.

„Nu am nicio legătură cu compania aeriană Polaris”

Acesta a subliniat că nu deține, direct sau indirect, alte bunuri decât cele declarate oficial și a negat orice implicare în compania aeriană Polaris.

„Declar că nu dețin acțiuni, nu am interese și nu am nicio legătură cu compania aeriană Polaris. Orice companie care vrea să investească în țara noastră trebuie să aibă integritate și transparență financiară. Pe de altă parte, companiile din domenii de importanță pentru securitatea statului care nu pot demonstra beneficiarii reali, lipsa încălcărilor și a implicării în sancțiunile internaționale trebuie verificate corect și riscă refuzarea aprobării investițiilor”, a declarat fostul premier.

Referindu-se la activitatea sa în Consiliul de administrație al MoldATSA, Recean a precizat că a preluat funcția cu un mandat clar de restructurare a întreprinderii și că acesta se va încheia la sfârșitul lunii august.

„Mandatul meu va lua sfârșit la finalul lunii august, odată cu finalizarea planului de restructurare, care va conține inclusiv diminuarea funcțiilor redundante și eliminarea posibilităților de abuzare a acestei întreprinderi”, a menționat acesta.

Dorin Recean - numit membru în Consiliul MoldATSA

Fostul prim-ministru al Republicii Moldova, Dorin Recean, a fost numit, începând cu 15 iunie, membru al Consiliului de administrație al MoldATSA. Acesta își va exercita funcția fără a fi remunerat, au precizat pentru PRO TV reprezentanții Guvernului.

„Curățenie generală” în instituțiile statului și filtre mai aspre de control în urma scandalului de la MoldATSA

Miercuri, în cadrul unei conferințe de presă, Maia Sandu a anunțat un pachet de măsuri care prevede verificări mai stricte la numirea șefilor instituțiilor de stat, controale în toate întreprinderile de stat, reducerea și reorganizarea consiliilor de administrare, publicarea indicatorilor de performanță și a salariilor conducerii, precum și sancționarea tuturor persoanelor care au comis abuzuri.

Agenția Proprietății Publice va fi reorganizată

La scurt timp, premierul Alexandru Munteanu a anunțat că Agenția Proprietății Publice va fi reorganizată și va trece în coordonarea ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării. El a cerut tuturor ministerelor să prezinte rapoarte privind aceste remunerări și le-a recomandat celor care nu își pot justifica activitatea și veniturile să își dea demisia de onoare.

Scandalul de la MoldATSA

Scandalul de la MoldATSA a izbucnit după ce o investigație a Ziarului de Gardă a arătat că fostul director al întreprinderii ar fi ajuns în funcție în baza unui CV care conținea informații false. Ulterior, o investigație Rise Moldova a dezvăluit că purtătoarea de cuvânt a întreprinderii, Anastasia Taburceanu, primea un salariu de aproximativ 120 de mii de lei pe lună.

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În urma scandalului, aceasta și-a anunțat plecarea din funcție. Luni, deputatul partidului de guvernare, Radu Marian, a anunțat că pleacă de la șefia Comisiei parlamentare economie, buget și finanțe în urma scandalului de la MoldATSA.

Tot atunci și directorul Agenției Proprietății Publice, Roman Cojuhari, și-a prezentat demisia, spunând că își asumă responsabilitatea pentru faptul că activitatea fostului șef al MoldATSA nu a fost verificată suficient de riguros. Între timp, premierul Alexandru Munteanu a anunțat că Agenția Proprietății Publice va fi reorganizată „din temelii”.