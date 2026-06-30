Scandalul de la MoldATSA, soldat cu mai multe demisii, ar putea afecta imaginea partidului de guvernare și scoate la iveală probleme mai vechi legate de numirile în funcții publice. Asta cred experții, care spun că reacțiile autorităților nu sunt suficiente, iar cazul ar trebui să ducă la schimbări reale în modul în care sunt administrate întreprinderile de stat.

Analiștii susțin că scandalul de la MoldATSA nu este doar despre o singură instituție, ci despre felul în care sunt făcute numirile în funcțiile publice.

Ion TĂBÂRȚĂ, ANALIST POLITIC: „De fapt, tot acest scandal este rezultatul faptului că anumite proceduri de numire în funcție a persoanelor de către PAS, partidul de guvernământ nu au avut loc în condiții de transparență și nu au fost respectate aceste proceduri.”

Și fostul președinte al Curții Constituționale, Alexandru Tănase, consideră că imaginea partidului de guvernare va avea de suferit, inclusiv cea a șefei statului. Totodată, acesta afirmă că problema nu este nouă și că asemenea practici ar fi existat de mai mult timp.

Alexandru TĂNASE, FOST PREȘEDINTE AL CURȚII CONSTITUȚIONALE: „Acest scandal nu are cum să lase fără consecință nivelul de încredere în partidul de guvernământ și imaginea sa va fi afectată. Am asistat ani la rând la promovarea în funcții-cheie a unor persoane numite politic sau pe criterii de loialitate.”

Tănase spune că scandalul de la Moldatsa a fost o surpriză mai mult pentru cei din PAS decât pentru restul societății.

Alexandru TĂNASE, FOST PREȘEDINTE AL CURȚII CONSTITUȚIONALE: „Cu certitudine că toată această poveste nu este una întâmplătoare, cel mai probabil este consecința anumitor reglări de conturi din grupurile concurente din interiorul partidului, deoarece informațiile care au apărut acum la suprafață erau cunoscute de mult timp.”

Analistul Ion Tăbârță spune că informațiile au apărut într-un moment sensibil pentru guvernare și că, indiferent cine le-a făcut publice, acestea sunt de interes pentru societate.

Ion TĂBÂRȚĂ, ANALIST POLITIC: „Chiar indiferent ce ar sta în spatele acestor investigații, această informație este până la urmă în beneficiul publicului, pentru că oamenii trebuie să știe cum funcționează instituțiile statului.”

Potrivit lui Tănase, demisiile anunțate în ultimele zile sunt mai degrabă o reacție de imagine, iar problema de fond rămâne nerezolvată.

Alexandru TĂNASE, FOST PREȘEDINTE AL CURȚII CONSTITUȚIONALE: „Aceste demisii sunt mai mult formale. Până la urmă, lucrurile vor rămâne exact acolo unde sunt, doar că va apărea alt figurant în această poziție.”

Iar avocatul Ștefan Gligor spune că Procuratura Generală ar trebui să inițieze un proces penal pentru verificarea tuturor circumstațelor numirii lui Dumitru Vangheli. Totodată, să fie inițiat un control intern de către Serviciul de Informații și Scuritate în acest caz.

Scandalul de la MoldATSA a izbucnit după ce o investigație a Ziarului de Gardă a arătat că fostul director al întreprinderii ar fi ajuns în funcție în baza unui CV care conținea informații false. Ulterior, o investigație Rise Moldova a dezvăluit că purtătoarea de cuvânt a întreprinderii, Anastasia Taburceanu, primea un salariu de aproximativ 120 de mii de lei pe lună.

În urma scandalului, aceasta și-a anunțat plecarea din funcție. Ieri deputatul partidului de guvernare, Radu Marian, a anunțat că pleacă de la șefia Comisiei parlamentare economie, buget și finanțe în urma scandalului de la MoldATSA.

Tot ieri și directorul Agenției Proprietății Publice, Roman Cojuhari, și-a prezentat demisia, spunând că își asumă responsabilitatea pentru faptul că activitatea fostului șef al MoldATSA nu a fost verificată suficient de riguros. Între timp, premierul Alexandru Munteanu a anunțat că Agenția Proprietății Publice va fi reorganizată „din temelii”.