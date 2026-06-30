Un tânăr în vârstă de 22 de ani, originar din Republica Moldova și deținător al cetățeniei române, a fost arestat în Germania, fiind suspectat că ar fi încercat să creeze o organizație teroristă de extremă dreaptă cu scopul de a răsturna guvernul României și de a instaura un regim inspirat de Germania nazistă. Până la publicarea știrii, Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova nu a confirmat informația și nici nu a precizat dacă autoritățile de la Chișinău au fost notificate oficial în acest caz.

Potrivit Parchetului General din Germania, suspectul, identificat drept Nichita Popescu, a fost reținut pe 30 iunie în localitatea Knittlingen, în urma unei operațiuni desfășurate de polițiști din landurile Baden-Württemberg și Renania-Palatinat. Ulterior, acesta a fost prezentat în fața unui judecător al Curții Federale din Karlsruhe, scrie dw.com.

Anchetatorii: recruta tineri și promova ideologia neonazistă

Conform procurorilor germani, începând cu anul 2023, tânărul ar fi coordonat din Germania o rețea de recrutare destinată în special adolescenților și tinerilor români, prin intermediul unor canale de pe platforma Telegram. Anchetatorii susțin că acesta urmărea constituirea unei grupări extremiste care să declanșeze un „război al terorii” împotriva sistemului democratic din România.

În cadrul investigației, procurorii afirmă că suspectul promova ideologia neonazistă, îndemna la atacuri asupra clădirilor folosite de migranți și de membrii comunității LGBTQ, precum și la acte de violență împotriva persoanelor pe care le considera „suboameni”. De asemenea, acesta ar fi distribuit instrucțiuni pentru fabricarea de explozibili, otrăvuri, cocktailuri Molotov și mașini-capcană.

Planurile grupării, într-un stadiu incipient

Anchetatorii precizează că planurile grupării se aflau încă într-o fază incipientă și nu fuseseră puse în aplicare.

Numele lui Nichita Popescu, vizat anterior de o investigație jurnalistică

Numele lui Nichita Popescu a apărut și într-o investigație publicată anterior de PressOne. Jurnaliștii au relatat că acesta este născut în Republica Moldova și este cunoscut în mediul online sub pseudonimul „Inquisitor”. Potrivit investigației, el ar fi fondat o rețea neonazistă transnațională, care recruta tineri de pe ambele maluri ale Prutului și îi încuraja să comită acte de violență și vandalism pentru a avansa în ierarhia organizației.

Acuzații grave formulate de procurorii germani

Procurorii federali din Germania îl acuză pe tânăr de constituirea unei organizații teroriste și de pregătirea unei infracțiuni grave care pune în pericol securitatea statului. Ancheta este în desfășurare.