Corpul neînsuflețit a unei femei de 30 de ani din Republica Moldova a fost găsit în Lacul Garda în zona Punta San Vigilio, provincia Verona. Cazul este investigat de autoritățile italiene. Contactați de PRO TV, responsabilii de la ministerul Afacerilor Externe ne-au comunicat că vor reveni cu detalii.

Potrivit Il Mattino, cadavrul a fost observat duminică, 28 iunie, în jurul orei 12:30, de mai mulți turiști aflați pe malul lacului, care au alertat imediat serviciile de urgență. Au intervenit pompierii, carabinierii din Peschiera și Bardolino, poliția locală și echipaje medicale, însă femeia era deja decedată.

Dispariția și mesajul care a ridicat semne de întrebare

Femeia locuia împreună cu mama sa și, potrivit presei italiene, suferea de probleme de sănătate fiind la evidența unui specialist.

Sâmbătă, tânăra i-a spus mamei că urmează să petreacă ziua la lac împreună cu o prietenă. Duminică dimineață însă, familia nu a mai reușit să o contacteze. Îngrijorată, mama a sunat la presupusa prietenă, care a declarat că nu s-a întâlnit cu ea și că nu a mers la lac.

Ancheta: mai multe ipoteze luate în calcul

Carabinierii au preluat investigația, iar trupul a fost transportat la Institutul de Medicină Legală al spitalului Borgo Roma din Verona. Procurorul de caz urmează să decidă dacă va fi efectuată autopsia, necesară pentru stabilirea exactă a cauzei morții.

Pe corpul femeii nu au fost identificate urme evidente de violență, ceea ce, deocamdată, exclude ipoteza unei agresiuni.

Anchetatorii iau în calcul mai multe scenarii: un posibil accident în apă, un episod medical brusc sau un gest voluntar. Faptul că tânăra avea probleme de sănătate este luat în considerare, însă concluziile finale vor depinde de expertiza medico-legală.