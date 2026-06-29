Directorul general al Agenției Proprietății Publice și-a anunțat demisia și spune că își asumă responsabilitatea pentru faptul că activitatea fostului director al MoldATSA nu a fost verificată suficient de riguros. Acesta afirmă că, deși politica salarială ținea de conducerea întreprinderii, amploarea deciziilor luate impunea un control mai atent din partea Agenției.

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Într-un mesaj posat pe facebbook, Roman Cojuhari susține că a decis să demisioneze pentru a proteja imaginea instituției și a echipei. Se întîmplă după ce o investigație publicată de Ziarul de Gardă a arătat că șeful Moldatsa ar fi obținut funcția pe baza unor informații false incluse în CV, fiind demis din funcție acum o săptămînă. 

Ulterior, o altă investigație publicată de Rise Moldova a dezvăluit faptul ca purtătoarea de cuvânt a întreprinderii de stat Moldatsa, Anastasia Taburceanu ar fi ridicat anul acesta un venit lunar de 120 de mii de lei lunar. Ulterior, Taburceanu a anunțat ca pleacă din funcție. 

Săptămâna trecută premierul a declarat că Agenția Proprietății Publice responsabilă de gestionarea întreprinderilor de stat, inclusiv de numirea șefului demis de la Moldatsa, va fi reorganizată „din temelie”.

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