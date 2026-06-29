Mai multe persoane au murit în urma unui atac armat produs în orașul Stade, din nordul Germaniei. Un suspect de sex masculin a fost reținut de poliție, care a confirmat incidentul luni, în timp ce autoritățile desfășoară o anchetă pentru a stabili circumstanțele și motivul atacului, relatează Reuters.

Alina Argint
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Cinci persoane au murit luni în urma atacului armat din orășelul aflat nu departe de Hamburg.

Presa locală a relatat că incidentul a avut loc într-un centru pentru tineret din centrul orașului Stade, un oraș cu puțin sub 50.000 de locuitori. Nu se știe încă dacă printre victime s-au numărat copii sau adolescenți, scrie ziarul Bild.

Unele relatări au menționat existența mai multor suspecți, dar poliția nu a confirmat imediat acest lucru.

Motivele din spatele actului sângeros sunt în prezent complet neclare

Situația este în plină desfășurare.

 „Vă rugăm să evitați zona!”, a anunțat Direcția de Poliție din Lüneburg pe contul de X, scrie hotnews.ro

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