Oligarhul ucrainean, Vadim Ermolaev, şi alte două persoane au fost rănite luni seară la Monaco în urma unei explozii „colet capcană”, prima de acest gen din principat, notează AFP. Deflagraţia s-a produs în jurul orei locale 21:00 într-o clădire rezidenţială din microstatul mediteraneean ultra-securizat de 2 kilometri pătraţi, de-a lungul frontierei cu Franţa.

Denunţând „o crimă odioasă”, prinţul Albert al II-lea a evocat într-un comunicat „un şoc pentru întreaga comunitate monegască”, afirmând totodată: „Principatul Monaco va rămâne unit şi hotărât în faţa violenţei şi a crimei. Securitatea comunităţii noastre a fost întotdeauna o prioritate; ea va rămâne aşa mai mult ca niciodată, indiferent de ameninţări”.

Autorităţile monegasce au raportat doi răniţi în stare critică, un cuplu de 50-60 de ani, şi un rănit uşor, un adolescent de 13 ani, fără a preciza identitatea lor, scrie știrileprotv.ro.

„În această seară, cu puţin înainte de ora 21:00, o deflagraţie violentă legată de un colet capcană a fost auzită în principat, nu departe de Place des Moulins”, a precizat guvernul din Monaco pe X.

Potrivit unei surse apropiate dosarului care a confirmat informaţia pentru AFP, în urma unei ştiri iniţiale a canalului BFMTV, bărbatul este Vadim Ermolaev, un oligarh originar din Ucraina.

Rezident în Monaco, acesta este vizat din decembrie 2023 de sancţiuni în baza unei decizii a Consiliului Naţional de Securitate şi Apărare, promulgată de preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Conform mai multor instituţii de presă care citează serviciile de securitate ucrainene, aceste sancţiuni au fost impuse din cauza deciziei multimilionarului de a-şi continua activităţile de comerţ cu alcool în Crimeea aflată sub ocupaţie rusă.

Identitatea victimelor nu a fost confirmată la Monaco, unde procurorul general Stephane Thibault urmează să susţină o conferinţă de presă în cursul zilei de marţi, potrivit ministrului de stat Christophe Mirmand.

Thibault a declarat pentru AFP că dispozitivul exploziv se afla într-o geantă sau într-un pachet pe care o persoană l-a lăsat în holul clădirii înainte de a pleca.

„Este pentru prima dată în istorie, din câte ştiu eu, când un astfel de act are loc în principat”, a subliniat Mirmand.

În acest context, „este important să putem colabora cu serviciile de informaţii pentru a identifica anturajul victimelor, pentru a stabili dacă alte persoane ar putea fi vizate de ameninţări specifice şi pentru a ne asigura că aceste fapte nu se vor repeta în principat”, a adăugat el într-un briefing de presă luni noaptea.

Aproximativ 50 de pompieri, dintre care peste zece întăriri din Franţa, au fost mobilizaţi pentru a veni în ajutorul răniţilor. În acelaşi timp, 84 de agenţi ai siguranţei publice au fost trimişi pentru a securiza zona.

Un fotograf al AFP aflat la faţa locului a constatat o desfăşurare foarte importantă a forţelor de ordine care blocau toate căile de acces către cartierul în care a avut loc explozia. Un elicopter survola zona.

Potrivit colaboratorilor ministrului francez de interne, Laurent Nunez, „a fost stabilită o colaborare poliţienească pentru găsirea autorului fugar”.

Conform lui Mirmand, martorii au oferit elemente pentru identificarea acestuia, iar el a fost reperat pe imaginile camerelor de supraveghere video din Monaco şi Beausoleil, comuna franceză vecină în care a ajuns pe jos.

Cei trei răniţi au fost transportaţi la Nisa, la aproximativ 20 de kilometri de Monaco, cei doi adulţi la Spitalul Universitar Pasteur, iar cel mai tânăr la spitalul de copii Lenval.

Alte patru persoane au fost luate în grijă de salvatori, inclusiv o persoană în stare de şoc şi mai multe victime cu tăieturi din cauza geamurilor sparte de suflul exploziei, a explicat Mirmand.

Clădirea vizată are şase apartamente, dar cei trei răniţi erau singurele persoane prezente, a adăugat el.

Un videoclip postat pe reţeaua socială X, care pare să filmeze un bulevard din Monaco, arată în jur de zece pompieri la lucru, dintre care mai mulţi transportă o persoană pe o targă.

Într-o fotografie prezentată ca fiind din acelaşi loc, se pot vedea resturi la intrarea unei clădiri din piatră ale cărei scări au fost grav avariate, iar grilajele deformate. De asemenea, pe aceleaşi trepte se poate observa sânge, mai scrie AFP.

Sursă video: X