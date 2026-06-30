Adam Kadîrov, fiul de 18 ani al liderului cecen Ramzan Kadîrov, apare într-o înregistrare video în timp ce conduce un autoturism de lux cu viteză de peste 100 km/h pe contrasens și încalcă mai multe reguli de circulație, potrivit unor imagini publicate de presa rusă independentă.

Clipul, difuzat pe canalul de Telegram al publicației „Verstka”, are aproximativ 13 secunde și surprinde un vitezometru care indică inițial 77 km/h, urmat de o creștere a vitezei până la 112 km/h, în timp ce mașina circulă pe contrasens și încalcă o linie continuă.

În imagini apare și un pasager a cărui identitate nu este cunoscută, iar în fundal se aude muzică. Locația și data exactă a înregistrării nu sunt precizate, nefiind clar dacă incidentul a avut loc în Groznîi sau într-o altă localitate, transmite adevărul.ro.

Multiple încălcări ale legislației rutiere

Potrivit interpretării publicate de jurnaliștii ruși, înregistrarea ar indica mai multe încălcări ale regulilor de circulație, inclusiv depășirea limitei de viteză în localitate, circulația pe contrasens și folosirea telefonului mobil în timpul condusului.

În mod normal, astfel de abateri ar putea atrage sancțiuni precum suspendarea permisului de conducere și amenzi, însă nu există informații oficiale privind eventuale măsuri luate în acest caz.

Reacții și context

Adam Kadîrov, fiul liderului cecen Ramzan Kadîrov, a fost implicat în ultimii ani în mai multe episoade mediatizate în presa rusă, fiind decorat public în repetate rânduri de oficiali din regiuni ale Federației Ruse, relatează Focus.ua.

Sursă video: Facebook Telecanal Dojdi