După anunțul președintelui parlamentului, Igor Grosu, privind excluderea Anastasiei Taburceanu din Partidul Acțiune și Solidaritate, în urma scandalului de la MoldATSA, șefa statului, Maia Sandu, a declarat că nu își poate explica acțiunile acesteia și nu o recunoaște. Totodată, președintele a subliniat că Taburceanu va trebui să restituie statului banii pe care i-a obținut pe nemeritate, în cadrul funcției pe care a deținut-o la MoldATSA. Declarațiile au fost făcute, astăzi, în cadrul unei conferinte de presă.

Maia SANDU, PREȘEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA: „Din păcate, în fiecare familie sau aproape în fiecare familie există câte o persoană care face câte o boroboață după care te doare capul. Nu pot să înțeleg ce s-a întâmplat în cazul Anastasiei Taburceanu, nu o recunosc, nu pot să-mi explic aceste lucruri”.

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Totodată, aceasta a reiterat că orice bani obținuți pe nedrept trebuie recuperați.

Întrebată dacă partenerii externi au cerut explicații în legătură cu scandalul din ultimele zile, Maia Sandu a răspuns că nu a primit astfel de solicitări.

Maia SANDU, PREȘEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA: „Nu, nu am primit asemenea întrebări. Ceea ce am spus mai devreme, banii care au fost obținuți nemeritat trebuie întorși și trebuie întorși cât mai devreme”.

„Nu înțeleg ce putea face un comunicator pentru astfel de bani”

Săptămâna trecută, președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat că nu a cunoscut detalii despre angajarea verișoarei sale, Anastasia Taburceanu, la MoldATSA și a aflat despre situație exclusiv din investigațiile de presă. Șefa statului a afirmat că aceasta ar fi fost angajată fără concurs, iar veniturile încasate ar fi fost disproporționate față de activitatea prestată. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „În Profunzime”.

„Curățenie generală” în instituțiile statului și filtre mai aspre de control în urma scandalului de la MoldATSA

Astăzi, în cadrul unei conferințe de presă, Maia Sandu a anunțat un pachet de măsuri care prevede verificări mai stricte la numirea șefilor instituțiilor de stat, controale în toate întreprinderile de stat, reducerea și reorganizarea consiliilor de administrare, publicarea indicatorilor de performanță și a salariilor conducerii, precum și sancționarea tuturor persoanelor care au comis abuzuri.

Numirile în funcții-cheie vor fi înăsprite

Șefa statului susține că scandalul a scos la iveală o problemă sistemică privind numirea persoanelor în funcții de conducere. În acest context, Maia Sandu propune ca pentru ocuparea funcțiilor-cheie să devină obligatorii avizele SIS și CNA, verificarea experienței profesionale și solicitarea recomandărilor de la foștii angajatori.

Potrivit președintelui, dificultatea de a identifica persoane competente și integre a fost exploatată de „escroci”, iar această vulnerabilitate trebuie eliminată cât mai rapid.

Reforma întreprinderilor de stat

Maia Sandu a prezentat și o serie de măsuri care vizează administrarea întreprinderilor de stat. Printre acestea se numără:

-revizuirea tuturor consiliilor de administrare și reducerea numărului de membri;

-interzicerea participării unei persoane în mai multe consilii de administrare;

-reglementarea remunerației membrilor consiliilor;

-publicarea, la fiecare șase luni, a indicatorilor de performanță ai întreprinderilor de stat;

-listarea pachetelor minoritare ale unor întreprinderi la bursă pentru sporirea transparenței;

-publicarea anuală a rapoartelor financiare, a rapoartelor de audit, a remunerației conducerii și a rapoartelor privind achizițiile;

-divizarea Agenției Proprietății Publice în două entități, una responsabilă de întreprinderile cu potențial economic și alta de administrarea activelor pasive.

Președintele a mai anunțat că guvernul va efectua un control al tuturor întreprinderilor de stat, cu accent pe salarizare și achizițiile publice.

Solicitare către CNA și FISC

Maia Sandu a cerut instituțiilor abilitate să investigheze toate presupusele abuzuri, indiferent cine sunt persoanele vizate.

Scandalul de la MoldATSA

Scandalul de la MoldATSA a izbucnit după ce o investigație a Ziarului de Gardă a arătat că fostul director al întreprinderii ar fi ajuns în funcție în baza unui CV care conținea informații false. Ulterior, o investigație Rise Moldova a dezvăluit că purtătoarea de cuvânt a întreprinderii, Anastasia Taburceanu, primea un salariu de aproximativ 120 de mii de lei pe lună.

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În urma scandalului, aceasta și-a anunțat plecarea din funcție. Luni, deputatul partidului de guvernare, Radu Marian, a anunțat că pleacă de la șefia Comisiei parlamentare economie, buget și finanțe în urma scandalului de la MoldATSA.

Tot atunci și directorul Agenției Proprietății Publice, Roman Cojuhari, și-a prezentat demisia, spunând că își asumă responsabilitatea pentru faptul că activitatea fostului șef al MoldATSA nu a fost verificată suficient de riguros. Între timp, premierul Alexandru Munteanu a anunțat că Agenția Proprietății Publice va fi reorganizată „din temelii”.