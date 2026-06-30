Un bărbat de 57 de ani din satul Gura Galbenei, raionul Cimișlia, a murit în această dimineață după explozia unui obiect găsit în curtea casei. Potrivit informațiilor preliminare, acesta ar fi crezut că este o muniție și a lovit-o cu un obiect dur. În acel moment s-a produs explozia, iar bărbatul a murit pe loc.

Tragedia a avut loc în gospodăria unui bărbat din satul Gura Galbenei, raionul Cimișlia. Acesta locuia de unul singur, iar potrivit anchetatorilor, deflagrația s-a produs după ce bărbatul a lovit cu un obiect dur ceea ce părea a fi o muniție. Explozia s-a auzit în aproape tot satul.

„Noi am auzit că a explodat. Am văzut ca au venit pompierii, pe urmă a venit ambulanța și poliția. Care spune ca explodat o grenad, care un balon.

-Dar explozia s-a auzit?

-Da, s-a auzit!"

În urma deflagrației, bărbatul a suferit răni foarte grave și a decedat pe loc.

Constantin MUNTEANU, PRIMARUL SATULUI GURA GALBENEI:„Din informațiile pe care le deținem de la poliție a fost explozia unui obuz vechi din al doilea război mondial. În ce circumstanțe a avut loc explozia nu cunoaștem, dar cunoaștem deja rezultatele. Ne pare rău."

Poliția avertizează cetățenii să nu atingă, să nu deplaseze, să nu demonteze și să nu lovească obiectele suspecte care ar putea fi muniții. În asemenea situații, oamenii sunt îndemnați să se îndepărteze de obiect și să apeleze imediat Serviciul 112.