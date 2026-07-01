Dosarul penal în care este vizat fostul șef al Poliției de Frontieră, Rosian Vasiloi, în legătură cu atacul armat de la Aeroportul Internațional Chișinău din iunie 2023, intră într-o nouă etapă. Procurorul de caz a schimbat încadrarea juridică a faptelor imputate, iar Vasiloi este cercetat acum pentru lipsirea de viață din imprudență săvârșită asupra a două persoane, o infracțiune mai gravă decât cea de neglijență în serviciu, reținută inițial.

Potrivit Procuraturii Generale, urmărirea penală este în continuare în desfășurare. În timpul anchetei, apărarea lui Rosian Vasiloi a contestat mai multe acte procesuale, iar unele dintre acestea au fost examinate atât de instanțele de judecată, cât și de Curtea Constituțională.

La 21 mai 2026, procurorul de caz a dispus schimbarea acuzării, reîncadrând juridic fapta în baza articolului 149 alin. (2) din Codul penal – lipsirea de viață din imprudență săvârșită asupra a două persoane.

Ancheta nu este însă finalizată. Procurorii precizează că desfășurarea unor acțiuni procesuale depinde de soluționarea contestațiilor depuse de apărare împotriva unor acte efectuate în dosar.

„Procuratura Generală va continua să acționeze în limitele legii, cu respectarea drepturilor și garanțiilor procesuale ale tuturor părților”, au transmis reprezentanții instituției.

Când a avut loc atacul?

Atacul armat de la Aeroportul Internațional Chișinău a avut loc pe 30 iunie 2023, după ce unui cetățean al Tadjikistanului i-a fost refuzată intrarea în Republica Moldova. Bărbatul a deschis focul, ucigând polițistul de frontieră Serghei Muntean și angajatul securității aeroportuare Igor Ciofu. Atacatorul a fost rănit în timpul intervenției și a murit câteva zile mai târziu la spital.

În urma tragediei, Procuratura a deschis un dosar penal, iar fostul șef al Poliției de Frontieră, Rosian Vasiloi, a fost inițial cercetat pentru neglijență în serviciu. Acesta a demisionat din funcție în noiembrie 2023, iar în martie 2024 a fost pus oficial sub învinuire în dosar. Ulterior, procurorii au schimbat încadrarea juridică a faptelor în lipsire de viață din imprudență săvârșită asupra a două persoane, infracțiune care se pedepsește cu închisoare de la 2 la 6 ani.

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