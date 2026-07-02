Purtătoarea de cuvânt al Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova acuză autoritățile de la Chișinău că anume ele sunt cele care ar împiedica retragerea Grupului Operativ al Trupelor Ruse din regiunea transnistreană și încearcă să transfere responsabilitatea asupra Moscovei. În cadrul unui briefing de presă, Zaharova a declarat că militarii ruși din regiunea transnistreană au misiuni de menținere a păcii și de pază a depozitelor de muniții rămase din perioada sovietică. Contactați de PRO TV, responsabilii de la Președinție ne-au comunicat că nu vor comenta acuzațiile făcute de Zaharova. Totodată, reprezentanții guvernului nu ne-au răspuns deocamdată pentru o reacție.

Maria Zaharova a comentat și declarațiile președintei Maia Sandu, potrivit cărora eventualele negocieri privind încheierea războiului din Ucraina ar trebui să includă și subiectul statutului Grupului Operativ al Trupelor Ruse din regiunea transnistreană. Oficialul rus a calificat această propunere drept „absurdă”, susținând că legarea proceselor de soluționare a unor conflicte diferite ar împiedica rezolvarea oricăruia dintre ele.

UE cere retragerea trupelor ruse din regiunea transnistreană

Anterior, Uniunea Europeană a anunțat că își pregătește poziția pentru eventualele negocieri cu Rusia privind încheierea războiului din Ucraina. Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politica de securitate, Kaja Kallas, a declarat că aceste discuții ar trebui să includă și cerința privind retragerea trupelor ruse din regiunea transnistreană. Declarația a stârnit nemulțumirea Moscovei. Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a calificat afirmațiile șefei diplomației europene drept „prostești”.

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Prezența militară rusă în stânga Nistrului s-a redus

În luna martie, ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, a declarat că prezența militară rusă în stânga Nistrului este în scădere, iar autoritățile de la Chișinău își intensifică eforturile pentru retragerea completă a trupelor și munițiilor din regiunea transnistreană.

Totodată, oficialul a mai menționat că procesul de retragere definitivă a trupelor ruse din regiune ar putea apărea odată cu încheierea războiului din Ucraina, iar autoritățile de la Chișinău contează pe sprijinul partenerilor externi în acest demers.

Autoritățile de la Chișinău au cerut Rusiei de nenumărate ori să-și retragă trupele

În timp ce Chișinăul solicita retragerea trupelor ruse staționate ilegal în Republica Moldova, așa-numitul reprezentant al regiunii transnistrene în Rusia a cerut Moscovei în anul 2023 să mărească numărul de contingent militar în stânga Nistrului. Declarația a făcut-o într-un interviu pentru o agenție de propagandă a Kremlinului. Autoritățile de la Chișinău au spus atunci că nu e de competența acestuia să se expună pe astfel de subiecte.

În iulie 1992, la Moscova, a fost semnat acordul de încetare a focului care a pus capăt confruntărilor armate dintre Chișinău și Tiraspol. Acordul a fost semnat de președintele Federației Ruse, Boris Eltin, și de presedintele Republicii Moldova de atunci, Mircea Snegur. Totuși, acest acord nu a rezolvat conflictul transnistrean până la urmă, iar trupele rusești staționează și astăzi în stânga Nistrului, încălcând suveranitatea si neutralitatea Republicii Moldova. Autoritățile de la Chișinău, inclusiv președintele Maia Sandu, au cerut Rusiei de nenumărate ori să-și retragă trupele de pe teritoriul țării noastre, dar Moscova nu a reacționat.

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