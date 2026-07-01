După ce călătorii s-au plâns de zăpușeala din troleibuze și autobuze, iar PRO TV a arătat că în multe dintre ele aerul condiționat nu funcționează, astăzi socialiștii au venit cu noi critici la adresa Primăriei Chișinău. Aceștia cer revenirea la tarifului de 6 lei pentru transportul public și spun că serviciile oferite nu justifică prețul actual. Responsabilii de la primăria Capitalei consideră criticile socialiștilor niște declarații populiste.

Reprezentanții PSRM din Consiliul Municipal Chișinău au organizat un briefing în fața sediului Regiei Transport Electric, unde au cerut reducerea tarifului pentru transportul public de la 7 la 6 lei.

Victor POLEACOV, MEMBRUL CONSILIULUI REPUBLICAN AL PSRM: „Orice serviciu prestat de municipalitate pe lângă faptul că calitatea trebuie să fie una înaltă, el și trebuie să fie vândut la un preț accesibil, deci trebuie să fie orientat social. În caniculă, la temperaturi înalte, în transportul public nu lucrează aerul condiționat, cu toate că el este și persistă în transportul public.”

Alexandr ODINȚOV, PREȘEDINTELE FRACȚIUNII PSRM DIN CMC: „ Noi ne adresăm primarului general ca să își revizuiască decizia cu privire la majorarea tarifului pentru călătoria cu transportul public de la 6 la 7 lei.”

Socialiștii susțin că majorarea prețului nu mai are justificare, deoarece unul dintre motivele invocate de autorități - scumpirea motorinei - nu mai este valabil. Ei afirmă că transportul public este un serviciu social, subvenționat de municipalitate, și nu ar trebui să genereze profit.

Totodată, aceștia au criticat condițiile în care circulă călătorii în timpul caniculei.

Ala URSU-ANTOCI, DEPUTAT PSRM: „Domnule Ion Ceban, revizuit și reveniți la normalitate la taxa de 6 lei pentru trolebuze, deoarece astăzi taxa pentru motorină a revenit la normal, adică la 25. Respectiv ar trebui să veniți astăzi către Consiliul Municipal Chișinău să reveniți la taxa de 6 lei în loc de 7 lei.”

Am solicitat un comentariu de la reprezentanții primăriei Chișinău. Responsabilii de acolo condamnă declarațiile celor de la PSRM.

„[..]Acum câțiva ani, transportul public din Chișinău era distrus în totalitate. 400 de unități au fost procurate în ultimii ani, fiind asigurate cu toate condițiile, respectiv schimbate toate vechiturile și adăugate rute noi atât în capitală, cât și în suburbii. În prezent, capitala nu vede serviciul de transport public ca pe un venit la buget, ci ca pe un serviciu în slujba cetățenilor, ținând cont că, în urma scumpirilor la carburanți și la energia electrică, prețul nu acoperă cheltuielile, iar Primăria Chișinău subvenționează transportul public cu aproape 1 miliard de lei anual. [..]”

Criticile în spațiul public vin după ce PRO TV a constatat că, din zece troleibuze verificate într-o stație din centrul capitalei, doar patru aveau aer condiționat, iar într-un singur vehicul acesta chiar funcționa. Într-un alt troleibuz, termometrul indica 40 de grade Celsius.

„Foarte greu. M-am întors din România și acolo toate troleibuzele, autobuzele, au aer condiționat, dar la aici la noi este infernal.

„Foarte greu. Iată se vede după mine. Greu!”

La ședința Primăriei, primarul Ion Ceban declara că 80 la sută dintre troleibuze sunt dotate cu aparate de aer condiționat și a cerut ca acestea să fie conectate. În schimb, reprezentanții Regiei Transport Electric au precizat că doar jumătate dintre troleibuzele achiziționate începând cu anul 2018 sunt echipate cu astfel de sisteme.