Meteorologii au emis cod galben de caniculă, în mare parte în centrul Republicii Moldova. Vom avea temperaturi de până la 34 de grade, iar avertizarea va fi valabilă pe parcursul zilei de joi, 2 iulie.

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Republica Moldova, sub Cod Portocaliu și Roșu de caniculă

Țara noastră a fost sub val extrem de caniculă, în ultimele zile. Temperaturile în sudul țării au indicat 41 de grade, iar căldura a afectat populația, dar și drumurile din țară. În mai multe raioane au fost instalate corturi anticaniculă, unde oamenilor li s-a oferit apă, dar și ajutor medical în caz de necesitate.

Recomandările specialiștilor

În contextul valului de caniculă, specialiștii recomandă populației să evite expunerea la soare în intervalul orelor de vârf, să consume suficiente lichide, să poarte haine lejere și deschise la culoare și să limiteze efortul fizic desfășurat în aer liber. O atenție sporită trebuie acordată copiilor, persoanelor în vârstă și celor care suferă de afecțiuni cronice.