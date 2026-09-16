Zeci de cazuri de violență în familie au fost semnalate în ultimele 24 de ore. Poliția a intervenit la 65 de sesizări, iar pentru protejarea victimelor au fost emise 25 de ordine de restricție de urgență și șase ordonanțe de protecție.

Potrivit Poliției, în urma intervențiilor au fost emise 25 de ordine de restricție de urgență, menite să protejeze victimele și să prevină repetarea actelor de violență.

Totodată, instanțele de judecată au emis șase ordonanțe de protecție.

Organele de drept au documentat și șapte cazuri de încălcare a ordinelor de restricție, fiind întocmite procese-verbale în acest sens.

Au fost documentate și cazuri de violență soldate cu vătămări

Poliția mai anunță că a fost documentat un caz de încălcare a ordonanței de protecție.

De asemenea, au fost întocmite două procese-verbale pentru acte de violență între membrii familiei, soldate cu vătămări neînsemnate.

Poliția îndeamnă victimele să nu tolereze violența și să ceară ajutor atunci când se află în pericol.

În caz de urgență, persoanele aflate în pericol pot apela 112 sau 0800 88 008, la Centrul de Justiție Familială al Poliției, unde pot primi sprijin.