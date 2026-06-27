Un moldovean de 59 de ani a fost prins pentru migrație ilegală. Acesta i-a ascuns pe 7 ucraineni într-un camion care urmau să ajungă în Republica Moldova. Bărbatul face parte dintr-un grup criminal organizat și avea rolul de transportator.

Potrivit poliției de frontieră, bărbatul a fost reținut pe teritoriul Ucrainei în timp ce transporta ilegal șapte cetățeni ucraineni, ascunși într-un autocamion.

Ulterior, pentru a se eschiva de pedeapsă în Ucraina, el ar fi traversat ilegal frontiera de stat moldo-ucraineană.

Prin urmare, el a fost prins în Republica Moldova și documentat pentru acțiunile comise.

Cauzele urmează să fie stabilite.

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