700 de persoane implicate în procesul de integrare europeană au fost premiate. Câteva dintre acestea au fost invitate la Teatrul Național „Mihai Eminescu”, la o ceremonie unică, în prezența Martei Kos. Puțin mai devreme, comisarul european a urcat pe scenă, alături de interpretul Satoshi. Cei doi au avut o discuție despre Republica Moldova și drumul țării spre Uniunea Europeană. Au vorbit despre identitate, tradiții și speranțele moldovenilor, dar și despre felul în care europenii văd țara noastră.

În debutul discuției, Marta Kos și-a reamintit despre prima sa vizită în Republica Moldova.

Marta KOS, COMISAR EUROPEAN PENTRU EXTINDERE: „Pentru prima dată, era 25 februarie. Era un frig de crăpau pietrele. Echipa m-a întrebat unde vrem să ne oprim pentru prânz. Le-am spus că nu ne oprim. Dați-mi o plăcintă, un iaurt și apă. Și uite așa ne-am hrănit timp de trei zile.”

Cu fiecare vizită în Republica Moldova, Kos spune că a întâlnit tot mai mulți oameni care au început să creadă în parcursul european al țării. Aceasta a transmis moldovenilor că aderarea la UE nu înseamnă renunțarea la identitate sau la tradiții.

Marta KOS, COMISAR EUROPEAN PENTRU EXTINDERE: „Poți rămâne exact așa cum ești. Dacă deveniți membri ai UE, nu veți înceta să fiți moldoveni. Veți fi moldoveni și europeni. Vă veți putea păstra tradițiile.”

Iar Vlad Sabajuc, cu numele de scenă Satoshi, a vorbit despre primele sale vizite în statele Uniunii Europene.

Vlad SABAJUC, INTERPRET: „În perioada școlii, am făcut parte dintr-un grup de dans. Și cred că am vizitat zeci de țări, precum Austria, Franța, Germania. Vizitând acele țări, am luat contact cu ceea ce aș numi „civilizație”.”

Marta Kos a vorbit și despre felul în care îi vede pe moldoveni, atunci când trebuie să explice altor europeni de ce Republica Moldova merită să devină membră a blocului comunitar.

Marta KOS, COMISAR EUROPEAN PENTRU EXTINDERE: „Sunteți harnici și că luați foarte în serios aderarea la Uniunea Europeană. Am sentimentul că, pentru voi, istoria nu a fost tocmai blândă – mai ales în ultimii 30 de ani – și tocmai de aceea doriți să schimbați lucrurile.”

Când a fost întrebată cum s-ar numi un film despre drumul Republicii Moldova...

Marta KOS, COMISAR EUROPEAN PENTRU EXTINDERE: „Moldova, misiune posibilă.”

Satoshi a venit cu o altă propunere, de această dată pentru un film romantic...

Vlad SABAJUC, INTERPRET: „Trei metri deasupra... negocierilor”.

După discuția de aproape o oră, Marta Kos și viceprim-ministrul pentru Integrare Europeană au înmânat diplome angajaților ministerelor, experților și reprezentanților societății civile care contribuie la procesul de integrare europeană.

Ludmila PAVLOV, SECRETAR GENERAL ADJUNCT AL MINISTERULUI EDUCAȚIEI: „Sunt foarte multe lucruri care se întâmplă cu suportul Uniunii Europene. Vorbim despre suportul pe care îl primim prin programele Erasmus+, Orizont Europa, de asemenea tot ce ține de dezvoltarea și îmbunătățirea cadrului național al calificărilor, calitatea educației care se îmbunătățește.”

Rodica CRUDU, SECRETAR DE STAT PENTRU INTEGRAREA EUROPEANĂ: „Ca acest vis de țară să devină o realitate care, de fapt, sună frumos, dar înseamnă foarte multă muncă. Este necesară pentru ca să ne asigurăm nouă o viață mai bună acasă, pentru ca fiecare tânăr să vadă Moldova ca destinația de a-și construi un viitor prosper.”

În total, circa 700 de persoane au fost premiate.