Un grup de 81 de foști deputați ai Primului Parlament al Republicii Moldova, semnatari ai Declarației de Independență, cer autorităților de la București să retragă proiectul de modificare a Legii cetățeniei române. Inițiativa legislativă a fost inițiat de 14 parlamentari PSD, iar dacă va trece, cetățenii moldoveni nu-și vor mai putea redobândi cetățenia română în baza originii familiale.

Într-un apel adresat președintelui României, Parlamentului și Guvernului de la București, dar și celor 14 deputați PSD care au inițiat proiectul, semnatarii cer organizarea unor consultări înainte de modificarea legislației. Ei susțin că inițiativa restrânge procedura specială prin care descendenții foștilor cetățeni români, până la gradul al treilea de rudenie, pot solicita redobândirea cetățeniei.

Alexandru ARSENE, DEPUTAT ÎN PRIMUL PARLAMENT: „Este greșală și acesta este o privațiune de cetățenie în mod abuziv pe cale ocolită. De aceea trebuie, sub toate aspectele, această inițiativă de oprit, pentru că ea vine în contradicție cu însuși natura cetățenii, cu declarația universală a dreptului romlu, legea cetățenii și Constituția României și a țării noastre.”

Alexandru Arsene, cel care a inițiat demersul, afirmă că dacă există suspiciuni că unele persoane au obținut cetățenia cu acte false, autoritățile române trebuie să verifice fiecare dosar în parte.

Alexandru ARSENE, DEPUTAT ÎN PRIMUL PARLAMENT: „Dacă cetățeanul X din Federația Rusă sau din Ucraina sau din Belarus a prezentat acte și s-a demonstrat mai târziu că sunt false, îi retrage cetățenia. Dar nu faci o lege prin care să-i lipsești în masă întreagă, fără ca persoana să fie verificată.”

În prezent, Legea cetățeniei din România permite redobândirea acesteia nu doar persoanelor care au pierdut-o, ci și descendenților lor, până la gradul al treilea de rudenie, în anumite condiții. Noua inițiativă legislativă propune ca acest drept să fie acordat doar celor care au deținut personal cetățenia română și au pierdut-o.



Autorii proiectului susțin că măsura ar reduce timpul de examinare a dosarelor și ar preveni fraudele cu acte false. Inițiativa a fost înregistrată la Senat pe 15 septembrie și se află abia la începutul traseului parlamentar. Deocamdată, nu este clar dacă va ajunge să fie supusă votului.