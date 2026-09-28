88 de focare de rabie au fost înregistrate în Republica Moldova de la începutul anului 2026. Datele sunt prezentate de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor în contextul Zilei mondiale de luptă împotriva rabiei, marcată anual la 28 septembrie. Autoritățile atrag atenția că boala rămâne un pericol atât pentru animale, cât și pentru oameni, însă poate fi prevenită prin vaccinare și intervenție rapidă după expunere.

Rabia este o boală virală gravă, transmisă de regulă prin mușcătura unui animal infectat. Odată ce apar semnele clinice, boala este aproape întotdeauna fatală. În schimb, în cazul unei expuneri, intervenția medicală promptă poate preveni dezvoltarea bolii.

Potrivit datelor prezentate de ANSA, în anul 2026 au fost înregistrate 88 de focare de rabie la animale în Republica Moldova. Pentru limitarea riscului, autoritățile desfășoară acțiuni de vaccinare și monitorizare, atât în cazul animalelor domestice, cât și al celor sălbatice.

Circa 75 de mii de câini au fost vaccinați în luna septembrie

Doar pe parcursul lunii septembrie, medicii veterinari ai ANSA au desfășurat vaccinarea antirabică gratuită a câinilor în zonele de risc. Până acum au fost realizate circa 75 de mii de vaccinări, iar campania este în continuare în desfășurare.

Autoritățile îndeamnă proprietarii de animale să coopereze cu medicii veterinari și să nu refuze vaccinarea, aceasta fiind una dintre principalele metode de prevenire a răspândirii rabiei.

Încă 100 de mii de momeli vaccinale vor fi distribuite pentru vulpi

Măsurile de prevenire vizează și fauna sălbatică. În 2026, în cadrul Programului de eradicare a rabiei, cofinanțat de Uniunea Europeană, au fost distribuite 100 de mii de doze de momeli vaccinale antirabice pentru vulpi.

Momelile au fost distribuite manual în cadrul campaniei de primăvară. Pentru campania de toamnă sunt prevăzute alte 100 de mii de doze, care urmează să fie distribuite, potrivit ANSA, spre sfârșitul lunii octombrie.

Programul de vaccinare a faunei sălbatice urmărește reducerea circulației virusului în rândul animalelor și, implicit, diminuarea riscului de transmitere către oameni și animale domestice.

Rabia provoacă anual aproximativ 59 de mii de decese în lume

La nivel mondial, rabia continuă să provoace zeci de mii de decese în fiecare an. Organizația Mondială a Sănătății estimează că aproximativ 59 de mii de oameni mor anual din cauza rabiei, în peste 150 de țări. Majoritatea cazurilor sunt asociate cu mușcăturile câinilor infectați.

OMS, Organizația Mondială pentru Sănătatea Animalelor și Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură și-au propus eliminarea deceselor umane provocate de rabie. Obiectivul este ca, până în 2030, să fie înregistrate zero decese umane cauzate de această boală.

Ce trebuie să facem dacă suntem mușcați de un animal

ANSA recomandă ca, în cazul unei mușcături, rana să fie spălată imediat și foarte bine cu apă și săpun, după care persoana să se adreseze cât mai rapid medicului de familie pentru evaluare și tratament.

Cazul trebuie raportat și subdiviziunii teritoriale a ANSA, pentru ca animalul să poată fi identificat și, după caz, examinat conform protocoalelor antirabice.

Părinții sunt îndemnați să-i învețe pe copii să nu atingă animale necunoscute, chiar dacă acestea par blânde sau prietenoase. Un comportament neobișnuit al unui animal, inclusiv al unuia sălbatic, trebuie raportat medicului veterinar, ANSA sau primăriei.

De asemenea, animalele de companie trebuie vaccinate periodic împotriva rabiei și nu trebuie lăsate să umble nesupravegheate. Autoritățile recomandă și evitarea lăsării resturilor alimentare în exterior, deoarece acestea pot atrage animale sălbatice sau fără stăpân.