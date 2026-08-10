Un accident grav s-a produs în noaptea de 10 august, la Tighina, după ce un șofer în vârstă de 60 de ani ar fi adormit la volan. În mașină se mai aflau soția acestuia, fiica și nepotul de 9 ani. Toate cele patru persoane au fost rănite.

Potrivit informațiilor preliminare, bărbatul conducea un automobil Kia, când la un moment dat, șoferul ar fi adormit la volan. Mașina a lovit cu roata dreaptă bordura, după care conducătorul auto a pierdut controlul asupra volanului și s-a izbit de un pilon de electricitate.

În urma impactului, automobilul s-a răsturnat.

Patru membri ai familiei, răniți

În mașină se aflau șoferul, soția sa, fiica și nepotul în vârstă de 9 ani. Toți au avut nevoie de îngrijiri medicale.

Șoferul a suferit o plagă în zona articulației cotului. Una dintre pasagere a fost diagnosticată cu traumatism cranio-cerebral și comoție cerebrală, iar cealaltă cu contuzia țesuturilor moi ale feței.

Cel mai grav a fost rănit copilul. Băiatul de 9 ani a fost transportat și internat la Centrul Mamei și Copilului din Tighina, fiind diagnosticat cu traumatism cranio-cerebral, comoție cerebrală, contuzii și un hematom în regiunea parietală.

Accident/ PMR

Accident/ PMR