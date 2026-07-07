Un bărbat de 47 de ani va sta aproape șapte ani după gratii, după ce a atacat cu un cuțit o vânzătoare din centrul Chișinăului. După ce femeia i-a spus că nu sunt bani în casă, acesta a luat trei ciocolate de pe raft, apoi a tras-o de păr și de cap pentru a o imobiliza și a reușit să ia din casa de marcat 157 de lei.

Potrivit Procuraturii Generale, totul s-a întâmplat în seara zilei de 9 mai, într-un magazin alimentar din centrul capitalei. Bărbatul a intrat în magazin, a mers după tarabă și a amenințat vânzătoarea cu un cuțit, cerându-i să-i dea banii.

După ce femeia i-a spus că nu sunt bani disponibili, acesta a luat trei ciocolate. Ulterior, pentru a o împiedica să reacționeze, ar fi tras-o de păr și de cap, până când victima a ajuns la pământ. Apoi, a deschis casa de marcat și a luat 157 de lei.

Și-a recunoscut vina

Bărbatul a mai spus că regretă cele întâmplate și că și-a cerut scuze de la victimă chiar în ziua comiterii faptei.

Acesta a fost condamnat pentru tâlhărie și a primit o pedeapsă de 6 ani și 8 luni de închisoare.