Un ucrainean de 35 de ani a fost reținut în flagrant în timp ce încerca să preia 300.000 de lei și 8.500 de euro de la o femeie din Ialoveni. Bărbatul ar fi convins victima, sub diferite pretexte false, să-i transmită banii. Femeia a reușit să anunțe poliția în timp ce vorbea la telefon cu escrocii, iar polițiștii au intervenit și l-au reținut în flagrant.

Daniela Frunză
Adaugă PRO TV ca sursă preferată în Google

Potrivit poliției, cazul a avut loc acum două zile. Femeia de 54 de ani a fost sunată de un bărbat care i-a cerut date personale, sub pretextul livrării unui colet.

Ulterior, un alt bărbat s-ar fi prezentat drept polițist și i-ar fi spus că datele sale au ajuns la escroci. Sub acest pretext, i-ar fi cerut informații despre banii pe care îi păstra acasă și ar fi amenințat-o că, în caz contrar, ea și membrii familiei sale ar putea fi trași la răspundere.

Escrocii au convins-o să pregătească banii

Escrocii au convins-o să pregătească 300 000 de lei și 8 500 de euro, despre care femeia le-ar fi comunicat că îi deține. Aceștia i-au spus victimei că banii urmează să fie verificați de persoane „autorizate”.

Victima a anunțat poliția în timp ce discuta cu escrocii

Femeia a fost ținută câteva ore în convorbire telefonică, însă a reușit să sesizeze poliția.

La întâlnire, bărbatul a fost reținut în flagrant pentru 72 de ore.

Recomandările poliției 

Poliția atenționează cetățenii să nu divulge date personale și informații despre banii pe care îi dețin. 

Adaugă PRO TV ca sursă preferată în Google