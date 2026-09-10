Un ucrainean de 35 de ani a fost reținut în flagrant în timp ce încerca să preia 300.000 de lei și 8.500 de euro de la o femeie din Ialoveni. Bărbatul ar fi convins victima, sub diferite pretexte false, să-i transmită banii. Femeia a reușit să anunțe poliția în timp ce vorbea la telefon cu escrocii, iar polițiștii au intervenit și l-au reținut în flagrant.

Potrivit poliției, cazul a avut loc acum două zile. Femeia de 54 de ani a fost sunată de un bărbat care i-a cerut date personale, sub pretextul livrării unui colet.

Ulterior, un alt bărbat s-ar fi prezentat drept polițist și i-ar fi spus că datele sale au ajuns la escroci. Sub acest pretext, i-ar fi cerut informații despre banii pe care îi păstra acasă și ar fi amenințat-o că, în caz contrar, ea și membrii familiei sale ar putea fi trași la răspundere.

Escrocii au convins-o să pregătească banii

Escrocii au convins-o să pregătească 300 000 de lei și 8 500 de euro, despre care femeia le-ar fi comunicat că îi deține. Aceștia i-au spus victimei că banii urmează să fie verificați de persoane „autorizate”.

Victima a anunțat poliția în timp ce discuta cu escrocii

Femeia a fost ținută câteva ore în convorbire telefonică, însă a reușit să sesizeze poliția.

La întâlnire, bărbatul a fost reținut în flagrant pentru 72 de ore.

Recomandările poliției

Poliția atenționează cetățenii să nu divulge date personale și informații despre banii pe care îi dețin.